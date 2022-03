Pour étudier le cerveau, des scientifiques toulousains cherchent des volontaires pour jouer à un jeu vidéo

L'Isae-Supaero de Toulouse est à la recherche de candidats pour étudier le cerveau humain. Il suffit de jouer à un jeu vidéo pendant une heure et demie, deux fois. Pour une expérience au service de la science : peut-on prédire l'avenir des performances de notre cerveau ?

Jouez au service de la science. Les chercheurs de l'Isae-Supaero de Toulouse, l'Institut Supérieur de l'aéronautique et de l'Espace, sont à la recherche de volontaires. Les scientifiques ont besoin de 140 personnes de 18 à 35 ans pour jouer à un jeu-vidéo lors de deux sessions d'une heure et demie. Les candidats ne doivent pas présenter d’antécédents neurologiques ou psychiatriques.

Ne jamais avoir joué à Space Fortress

Le jeu ? Space Fortress. Mais si vous connaissez, c'est le célèbre jeu d'arcade des années 80 où le but est de contrôler un vaisseau spatial et de détruire une forteresse. D'ailleurs, l'institut ne recherche pas que des gamers, mais n'importe qui n'ayant jamais joué à ce jeu. Si vous y avez déjà joué, passez votre chemin. Ce jeu n'a aucun secret pour vous et vous ne serez pas utile à la science désolé.

Peut-on prédire l'erreur humaine ?

L'objectif de cette étude est de voir comment l'on peut prédire la performance d'un individu, si l'on peut prédire l’erreur humaine. Les chercheurs vont enregistrer l’activité cérébrale du joueur pour déterminer s’il est possible de prédire la capacité d’un individu à accomplir certaines tâches complexes.

Une mesure de l'activité cérébrale sera faite, à l'aide d'un électroencéphalogramme (oui, oui, le truc sur la photo, comme dans les films et séries de science-fiction). Cette technique permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Le but est de voir si les scientifiques peuvent prévoir la performance à ce jeu vidéo précise Quentin Chenot, chercheur en neuroergonomie. C'est l'un des scientifiques menant l'étude. Il s'intéresse à la prédiction de la performance à partir de l'activité cérébrale. Il compare : "c'est comme si l'on essayait de prédire la performance d'un sportif à partir de la structure de ses muscles".

Une expérience déjà victime de son succès

Si vous êtes intéressé, faites-vite ! Il reste encore de la place pour mai et juin, tous les créneaux pour mars et avril sont déjà bouclés. Pour s'inscrire, les candidats sont invités à candidater par mail à l'adresse : quentin.chenot@isae-supaero.fr ou à travers le lien suivant.

Au passage, chaque volontaire se voit remettre une carte cadeau de 30 euros. Pas mal la récompense.