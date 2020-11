Pour éviter les clusters en Ehpad, "il faut une infirmière 24h sur 24", plaide un médecin de l'Indre

Nos séniors ne sont pas épargnés par cette deuxième vague du coronavirus qui frappe l'ensemble du territoire français. Malgré toutes les précautions prises, notamment le reconfinement, le covid-19 circule encore et toujours dans les Ehpad. Dans le Berry, une quinzaine de ces établissements ont récemment été identifiés comme des clusters, foyers de contamination. Parmi eux, il y a l'Ehpad La Charmée à Châteauroux où 15 résidents testés positifs au virus ont été transférés vers les hôpitaux de Châteauroux et d'Issoudun ce week-end pour être placés sous oxygène.

Xavier Roy, chef du service de rééducation et des soins de suite à l'hôpital de Châteauroux, a supervisé les transferts des résidents de La Charmée. Selon lui, cette situation pourrait bien être amenée à se reproduire dans le département, comme ailleurs. Il appelle donc le gouvernement à réagir, et vite, en imposant la présence en continu d'infirmiers dans ces établissements. "Les infirmières sont très pointues sur la prise en charge des patients et sur l'apparition des premiers signes cliniques", explique-t-il. En s'assurant un oeil médical sur les résidents des Ehpad, les établissements pourraient plus rapidement isoler les patients affectés et éviter ainsi que la propagation ne gagne trop de pensionnaires.

Cela permettrait également d'éviter le transfert de ces malades vers les hôpitaux, car une présence médicale permettrait aux établissements de se doter d'oxygène. "A La Charmée par exemple, avec une infirmière H24, les patients qui avaient besoin d'un débit d'oxygène assez faible, qui avaient besoin de perfusion pour mettre des antibiotiques, des corticoïdes, nous aurions pu les laisser sur place, ce qui est impossible quand vous avez une aide soignante, car ce n'est pas leur fonction ni leur responsabilité". Si les transferts vers les hôpitaux restent pour le moment nécessaires pour certains malades, cette situation est, d'après Xavier Roy, "traumatisante" : les pensionnaires sont inquiets, anxieux lorsqu'ils quittent leur Ehpad pour un hôpital où ils ne connaissent pas les soignants. Et en évitant ces transferts, "médicalement, cela éviterait de surcharger les hôpitaux", déjà saturés en cette période de deuxième vague.

"Il faudrait une décision nationale", Xavier Roy

Le chef du service de rééducation et des soins de suite de l'hôpital de Châteauroux appelle donc le gouvernement à "tirer les leçons de l'épidémie" et à "imposer dans les deux ans ou dans un an des infirmières dans les Ehpad 24 heures sur 24". "La France peut se donner les moyens, quitte à former plus d'infirmières., c'est une question de stratégie sanitaire nationale", ajoute Xavier Roy.