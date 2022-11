Pour faire face au désert médical à Evron, ce médecin mayennais sort de la retraite

Il va ressortir sa blouse et son stéthoscope. Jean-Yves Savidan, 71 ans dont 42 ans de médecine générale derrière lui et jeune retraité depuis 2 ans, veut créer l'antenne évronnaise du cabinet médical Henri Dunant de Laval. Le médecin veut emboiter le pas de la quinzaine de ses confrères lavallois qui, en 2017, ont ouvert ce cabinet pour pallier le manque de praticiens dans le département. 5 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire.

Rendre service

L'idée lui trotte dans la tête depuis quelques mois, Jean-Yves Savidan a même convaincu deux médecins retraités de reprendre, eux-aussi, du service. Le contact avec ses patients lui manque et l'envie est toujours intacte :" C'est une question d'amour du métier, le contact avec l'autre et le sentiment de rendre service", explique le médecin généraliste.

Parmi ses confrères, l'un est retraité depuis six mois, l'autre depuis huit ans, celui-ci devra d'ailleurs suivre une remise à niveau avant de remettre la blouse blanche. A terme, Jean-Yves Savidan espère attirer d'autres médecins à Evron, car il en faudra d'autres pour répondre à la demande tant la situation devient catastrophique :"Il y a 3 500 patients sans médecin traitant dans les Coëvrons qui attendent désespérément l'installation de jeunes médecins". L'idée de créer l'antenne évronnaise du cabinet Henri Dunant de Laval n'est qu'à l'état de projet, le médecin doit rencontrer d'ici à la fin du mois de novembre ses confrères de Laval.

Un pansement mais pas un remède au désert médical

Il faudra des années selon lui pour retrouver un équilibre, la faute à des décennies de fausse route politique :"Cela ne suffira pas à répondre à la demande qui est extrêmement forte. Les politiques disent qu'il y a autant de médecins que dans les années 80, ils ont raison. Mais, il y a 20 millions de personnes de plus en France. Gouverner c'est prévoir et c'était prévisible. Il y a eu une volonté délibérée de diminuer le nombre de médecins".

A son niveau, Jean-Yves Savidan tente donc d'aider en Mayenne mais sans illusion, il sait qu'on n'arrête pas une hémorragie avec un pansement.