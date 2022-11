Pour la première fois de leur histoire, les urgences de Rochefort fonctionnent en mode dégradé

En Charente-Maritime, plusieurs hôpitaux ont passé le week-end de la Toussaint en mode dégradé. Les raisons sont multiples : depuis vendredi 28 octobre, les urgences pédiatriques de Saintes ont été partiellement fermées la nuit , en raison du manque d'internes en médecine, en grève contre une quatrième année d'internat. Elles ne rouvriront que ce mercredi matin.

Lundi soir, c'est l'hôpital de Jonzac qui, à son tour, a dû fonctionner en mode dégradé, en raison de l'absence d'un médecin urgentiste. Les patients ont été invités à se rendre vers les autres hôpitaux de la région, dont celui de Rochefort, qui n'a pas supporté le choc, et finit par restreindre à son tour ses urgences aux cas les plus graves. À Rochefort comme à Saintes, les services devraient reprendre normalement ce mercredi matin, 9 heures.

Une vingtaine de patients pris en charge dans le mauvais service

Il a suffi d'un week-end de quatre jours, durant lequel les médecins ont été moins nombreux, pour que ça craque. "Depuis lundi matin, les capacités d'hospitalisation de l'hôpital de Rochefort sont totalement saturées, avec des libérations de lits qui se font au compte-gouttes”, explique Dominique Tourret, le chef des urgences de l'hôpital de Rochefort.

"Nous avons au total une vingtaine de patients qui justifieraient d'une chambre d'hospitalisation dans un service de médecine ou de chirurgie. Or, ils sont pris en charge aux urgences”, détaille le médecin. Des patients soignés dans le mauvais service, faute de place, ce n'est pas sans conséquence sur la qualité des soins, reconnaît Pierre Thépot, directeur général du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique, qui gère les hôpitaux de Rochefort et la Rochelle.

Des patients moins bien suivis

On a des patients qui relèvent d'une pathologie médicale et qui vont être hébergés dans un service de chirurgie. Et le risque, c'est que ces patients soient moins bien suivis puisqu'ils ne sont pas pris en charge dans un service de médecine.

Pierre Thépot, directeur général du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique.

Une nouvelle fermeture partielle à Noël ?

Un cap a donc été franchi. Jamais l'hôpital de Rochefort n'avait dû fonctionner en mode dégradé. Et ce n'est que le début, “On boit la tasse” prévient le chef des urgences, Dominique Tourret. Il dit craindre que ce week-end de Toussaint, ne soit qu’une répétition “de ce qui nous attend pour les fêtes de fin d'année”. La direction se veut plus rassurante. Le directeur général assure qu’il n'envisage pas de nouvelles fermetures partielles à l'hôpital de Rochefort, sans pour autant l'exclure totalement.

Manque de soignants chronique à l'hôpital de Rochefort

Les hôpitaux n'arrivent plus à convaincre les médecins de venir travailler dans le public. "Ils s'en vont un à un” s'alarme le chef des Urgences de Rochefort.

“On a un problème d'anesthésie à Rochefort puisqu'on a six anesthésistes qui partent en six mois”, explique Dominique Tourret. “On ne sait pas si on va pouvoir maintenir une garde d'anesthésie à Rochefort”. Le médecin pointe également des difficultés du côté de la médecine aiguë-gériatrique qui perd deux de ses trois praticiens. “Ils jettent l'éponge et vont ailleurs. Ils partent. Tout comme un médecin en médecine polyvalente, qui, lui aussi, a envie de prendre un peu l'air. Parce qu'il n'en peut plus", détaille Dominique Tourret.

Le docteur Tourret évoque également le cas d'un médecin de cardiologie qui serait sur le départ. "Je suis d'un naturel optimiste. En tant que chef, je ne peux pas me permettre d'être démoralisant__”, veut croire le médecin. Mais force est de constater que les médecins qui ont quitté le navire sont de plus en plus jeunes. “Ils ont moins de 40 ans et ne se voient pas faire leur vie à l'hôpital. Ça devient trop compliqué”, conclut le chef des Urgences.