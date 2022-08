Pour la première fois, les urgences de Haguenau réduisent leur activité

Faute de personnel suffisant, les urgences de Haguenau seront réservées aux cas les plus critiques dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août. C'est la première fois que l'hôpital doit se réorganiser de la sorte.

Le centre hospitalier de Haguenau doit adapter son service d'urgences dans la soirée et la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août. Il n'accueillera que les urgences vitales qui nécessitent un appel au Samu-Centre 15 du vendredi 17h au samedi 8h.

Pour les autres patients, il est recommandé d’appeler en priorité son médecin traitant ou un médecin pouvant le recevoir, avant de se déplacer aux urgences. En cas d’urgence ressentie et d’impossibilité de joindre un médecin, il faut appeler le 15. Au Samu, le médecin régulateur évaluera la situation, et en fonction de la gravité et l’urgence de la prise en charge, les patients seront autorisés à se rendre au service des urgences de l'hôpital. En parallèle, SOS Médecins élargit la plage de présence d’un médecin à son antenne de Haguenau à partir de 18h le vendredi, jusqu'à 2h du matin le samedi. Pour joindre la plateforme, il faut composer le 03 88 75 75 75.

30% de médecins en moins

C'est la première fois que l'hôpital de Haguenau est ainsi contraint de réorganiser son service d'urgences, mais cela sera peut-être amené à se reproduire dans les prochaines semaines, "en septembre ou en octobre", indique Dominique Mayer, le directeur adjoint de l'établissement, qui est confronté comme de nombreuses structures à une pénurie de personnel, notamment de médecins. Actuellement, à Haguenau, "l'effectif est réduit de 30% par rapport à l'effectif nécessaire".

Les urgences de Haguenau desservent un bassin de population de 250.000 personnes, jusqu'à Wissembourg. Cette réorganisation temporaire ne concerne pas les urgences médicales pédiatriques, ni gynécologiques, ni obstétricales, qui seront prises en charge dans les unités dédiées selon les circuits habituels.