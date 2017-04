Une mobilisation pour la sauvegarde de l'hôpital de proximité de Lamarche dans les Vosges

Près de 150 personnes ont participé à une réunion publique ce jeudi 13 avril à la mairie de Lamarche dans l'ouest des Vosges. Une population inquiète pour l'avenir de l'hôpital de la ville. La reconnaissance en "hôpital de proximité" est valable seulement jusqu'à la fin de l'année prochaine.

"Hôpital en danger" dit le tract distribué à la population. Pour une première réunion publique ce jeudi 13 avril, près de 150 personnes se sont réunies à la mairie de Lamarche, commune dans l'ouest vosgien, à l'appel de professionnels de santé et d'élus. Les inquiétudes ? L'hôpital de la ville est agréé "hôpital de proximité" seulement pour deux ans, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et après?

Le plus gros employeur du secteur

Ce centre hospitalier de proximité , c'est une unité de médecine de 5 lits, 18 lits de soins de suite et réadaptation, 116 lits pour la maison de retraite dont deux unités Alzheimer et un service de soins à domicile. Est concernée la population de la plaine des Vosges et de la Haute-Marne. Cet hôpital est le plus gros employeur du secteur : 140 salariés pour Lamarche et son annexe de Martigny-les-Bains.

Selon un cadre de santé, l'activité y atteint 90%. " En 2008, il y avait 11 hôpitaux locaux dans les Vosges, à présent ils se comptent sur les doigts de la main" s'inquiète un professionnel de santé. Ce que redoutent les personnes mobilisées aujourd'hui , c'est la remise en cause en 2018 de la reconnaissance "hôpital de proximité". La disparition de la structure obligerait les habitants à se faire soigner au plus près à 25 km de Lamarche.