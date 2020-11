Pour le biologiste jocondien François Blanchecotte, nous sommes encore très loin du déconfinement

Responsable des laboratoires d'analyse médicale ABO+ en Indre-et-Loire et président national du syndicat des biologistes, François Blanchecotte était l'invité ce mercredi matin de France Bleu Touraine :

" En Indre-et-Loire, le nombre de tests positifs diminue de 6%. On pourrait donc considérer qu'il s'agit là d'un léger fléchissement, sauf qu'en parallèle se développe des tests rapides en pharmacie qui eux ne sont pas comptabilisés. Donc en définitive, cette courbe ne baisse pas pour l'instant, du moins pas suffisamment. Et il faudrait entre huit et neuf semaines pour atteindre les chiffres d'optimisme du gouvernement c'est à dire moins de 5 000 cas positifs par semaine ce qui nous semble inatteignable pour l'instant.

Problème sur les tests antigéniques pas assez fiables chez les asymptomatiques

"Notre syndicat a demandé que les biologistes n'utilisent pas ces tests antigéniques. Si ce test a une performance accrue pour les patients qui présentent des symptômes, ce n'est pas le cas pour les asymptomatiques, car _vous risquez de passer à côté d'une personne sur deux_. On a fait une étude en Moselle où les tests antigéniques n'avaient dépisté que quatre patients positifs quand les tests PCR classiques en avaient trouvé 14".