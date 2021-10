"Pour le moment il n'y a pas de remplaçant au variant delta", affirme l'infectiologue Denis Malvy

Alors que la situation sanitaire s'améliore partout en France, l'infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique Denis Malvy est plutôt optimiste sur France Bleu Gironde quant à la sortie de crise. Mais il faut rester "modeste et réactif".

Les restrictions s'allègent en Gironde face à l'évolution positive de la situation sanitaire, le masque ne sera plus obligatoire dès lundi dans les salles de classe. Au niveau national, le conseil scientifique préconise d'ailleurs une levée progressive du pass sanitaire d'ici la fin de l'année.

L'infectiologue au CHU Pellegrin de Bordeaux, Denis Malvy, se montre d'ailleurs positif. "L'arrivée du variant anglais, puis l'arrivée du variant Delta, on les voyait venir quand même. Pour le moment, il n'y a pas de remplaçant malfaisant au variant Delta et je ne vais pas en être attristé", explique ce membre du conseil scientifique, qui rappelle la marche à suivre : "c'est en restant mobilisés avec les gestes barrières qu'on va sortir le mieux possible d'une quatrième vague, qui n'est pas encore radicalement terminée et nous avancer vers la sortie du tunnel l'an prochain."

Mais Denis Malvy joue aussi la carte de la prudence. "La médecine est faite de factualités et quand on regarde ce qui se passe dans nos services, pour le moment, je suis personnellement plutôt satisfait des chiffres, mais nous devons rester mobilisés, modestes et réactifs, car un rebond qui ne serait pas celui des vagues précédentes pourrait quand même nous affecter", affirme celui qui fait aussi partie du conseil de résilience de la ville de Bordeaux.