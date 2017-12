Indre-et-Loire, France

Entre les huîtres, le bocal de foie gras et la bouteille de champagne à ouvrir...la préparation du repas du réveillon peut parfois s'avérer dangereuse. Alors en cas de blessures, n'hésitez surtout pas à vous rendre au CHU de Tours.

Au 7ème étage de Trousseau, un service spécialisé de chirurgie de la main prend directement en charge toutes les urgences de la main. Fractures, plaies profondes voire amputations. C'est le seul hôpital public de la région Centre à posséder son service SOS Mains. Et ce depuis 1979.

Un service qui tout au long de l'année traite plus d'une dizaine de patients par jours dont plus de la moitié sera opérée dans la journée. Des opérations réalisées en ambulatoire dans plus de 80% des cas.

La main est très fragile. On a les tendons, les nerfs et les artères qui sont juste en-dessous de la peau. Donc malgré une petite plaie qui parait très superficielle, on peut très bien se retrouver avec un tendon coupé à 60-80% . Et puis il peut se rompre dans les jours qui suivent" Steven Roullet, interne du service chirurgie de la main .

Alors surtout, n'hésitez pas à consulter.