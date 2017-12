Pour le Téléthon, deux tentatives de record du monde en Isère : à Morestel et Tignieu-Jameyzieu

A Tignieu-Jameyzieu, en plein mois de décembre, la galette des rois sera au rendez-vous. Un peu d'avance sur le calendrier pour la bonne cause : le Téléthon.

Du vendredi 8 fin d'après-midi et le samedi 9 décembre toute la journée, ce sera la 31e édition du Téléthon, le marathon télévisuel et caritatif pour collecter des fonds en faveur de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Et parmi les quelque 20.000 organisées en France, 11 tentatives de record du monde, dont une à Tignieu-Jameyzieu avec la vente de la plus grande galette des rois ronde. 7 mètres de diamètre. C'est Richard Tonchia, artisan boulanger-pâtissier de Tignieu-Jameyzieu qui en a eu l'idée, lui qui a déjà aidé les bénévoles du Téléthon par le passé. Les 3.200 parts de galette seront vendues par des bénévoles au centre commercial Leclerc de la commune le samedi 9 décembre de 9h30 à 18h. Le tarif : 1 euro la part. L'argent sera intégralement reversé au Téléthon.

Rencontre avec Richard Tonchia, boulanger, et Fiorella Castor, référente Téléthon à Tignieu-Jameyzieu. Copier

En savoir plus sur le Téléthon 2017

- Le programme des animations en Sud-Isère et en Nord-Isère

- Pour faire un don au Téléthon, un numéro de téléphone le 36-37 et un site pour une démarche en ligne