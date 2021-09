Pour les 10 ans des P'tits Doudous, la médaille de chevalier de l’ordre national du mérite pour Nolwenn Febvre

Nolwenn Febvre a reçu jeudi 23 septembre à Paris des mains de François Hollande la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite.

Une récompense qui intervient alors que l'association les P'tits Doudous fête ses 10 ans. Elle a été créée à Rennes en 2011 pour venir en aide aux enfants hospitalisés en leur offrant des peluches.

Aujourd'hui Les P'tits Doudous fédère 100 associations locales et compte plus de 1500 soignants qui œuvrent pour améliorer le vécu de plus de 100 000 enfant opérés chaque année et de leurs parents à l'hôpital et en clinique.

L'association a notamment développé une application pour les enfants hospitalisés.