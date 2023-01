Pour les enfants touchés par le cancer, l’association basque d'aide aux familles veut améliorer l'accueil

Depuis qu’elle bénéficie d’un appartement sur Anglet, l’association « Tous avec Agosti » a permis à près de 50 familles de patients hospitalisés au Centre Hospitalier de la Côte Basque de rester près de leur proche. Cela représente 600 nuitées, 47 familles venues de 23 départements et même de Belgique et d’Espagne. En début d’année 2023, la structure vient de se voir renouveler son agrément préfectoral et voit les choses en grand.

« Nous avons œuvré dans notre coin depuis des années » constate Frédéric de Arroyave, le président de l’association mais « en 2023, on va se montrer beaucoup plus, sur les marchés par exemple mais dans les actes aussi. L’appartement dont nous bénéficions à Anglet, est un havre de paix pour les familles qui traversent des moments terribles mais pour certains, il est difficile d’accès ». L’appartement se trouve sur les allées des Jardins d’Arcadie, près de l’aéroport Biarritz – Pays Basque. Nous souhaitons nous rapprocher de l’hôpital de Bayonne.

Exemple de message laissé par une famille qui a bénéficié de l'appartement © Radio France - Céline Arnal

L’association "Tous avec Agosti" est née en 2015. Agosti, 10 ans, est atteint d’un cancer et pris en charge à l’hôpital de Bordeaux pendant 6 mois. Son père, Frédéric de Arroyave, habitant Ahetze, a la possibilité d'intégrer une maison des parents et peut rester auprès de son enfant. Une telle structure n’existant pas à Bayonne, il lance alors le projet et l'association qui vit aujourd'hui grâce aux dons des cotisants et la douzaine de bénévoles (très) actifs. Chaque année, environ 4.000 enfants sont hospitalisés à Bayonne.