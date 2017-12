Les repas de fêtes peuvent être dangereux : selon la clinique de l'Estrée, à Stains, 2000 personnes se blessent chaque année en France en ouvrant des huîtres. L'établissement a ouvert il y a un peu plus d'un an un service "urgences main"qui voit son activité augmenter en fin d'année.

"Il y a une recrudescence des victimes qui se blessent au niveau de la main parce qu'ils font la fête, qu'ils sont amener à plus cuisiner et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude". Sophie Lacoste, chirurgien orthopédiste du service de chirurgie de la main de la Clinique de l'Estrée, à Stains, s'attend à voir arriver plus de monde que d'habitude pendant les fêtes. Le service, ouvert il y a un peu plus d'un an, opère trois à quatre mains par jour en temps normal. Mais pour les fêtes, "les gens essaient d'ouvrir des huîtres et se blessent" constate son collègue, Takaakira Kishi.

Des "hommes qui n'ont jamais cuisiné qui se mettent en cuisine"

"Ce sont des hommes qui n'ont jamais cuisiné pendant l'année qui se mettent à la cuisine et le couteau ripe" sourit Zoubir Belkheyar, également chirurgien du service.

Ne pas attendre pour présenter sa plaie aux urgences

En cas de blessure il faut intervenir rapidement. "Il y a des plaies de verres, il peut y avoir une atteinte du nerf, d'une artère ou du tandon" détaille Takaakira Kishi : "même s'ils se font une petite plaie, il faut demander un avis car la taille de la plaie ne préjuge pas de la gravité de la lésion". "S'il y a le moindre risque d'infection au niveau des articulations on doit les opérer rapidement" ajoute Sophie Lacoste. Une plaie de petite taille à la main peut être grave et infectée.

Il ne faut donc pas attendre pour la présenter aux urgences, conseillent les médecins. A la clinique de l'Estrée, à Stains, un chirurgien orthopédique est systématiquement d'astreinte, 7 jours sur 7 et 24h/24.

Comment ouvrir les huîtres "de façon sécurisée"?

Quant à l'ouverture des huîtres, l'un des chirurgiens donne aussi ses conseils. "Ma femme est bretonne, donc j'ai appris avec les bretons" sourit Zoubir Belkheyar, qui préconise de s'équiper d'un "bon couteau". "Il faut éviter de pousser avec le couteau sur l'huître, c'est l'huître qui pousse sur le couteau en faisant des va et vient pour pouvoir l'ouvrir de façon sécurisée" détaille-t-il.