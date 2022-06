Pour lutter contre les déserts médicaux, les étudiants en pharmacie lillois en immersion à Liévin

Comment convaincre les étudiants en santé de s'installer dans les déserts médicaux ? L'université de Lille vient de mettre en place une toute nouvelle initiative dans la région, ce mercredi 8 juin, en réunissant à Liévin 150 étudiants en pharmacie lillois. Le but : les faire dialoguer avec des professionnels, pour à terme motiver l'installation de jeunes là où les soignants manquent, alors que le phénomène des déserts médicaux touche un peu plus de deux-tiers des Hauts-de-France.

Sensibiliser au plus tôt

Un habitant sur quatre n'a pas accès à un médecin traitant autour de Liévin, et la situation est en train d'empirer s'inquiète le Dr. Tayssir El Masri, médecin généraliste et président de la communauté professionnelle territoriale de santé : "Vous pouvez allez voir dans toutes les mairies les registres de gens qui viennent s'inscrire car ils n'ont plus de médecin... C'est notre quotidien, regrette-il. On perd les professionnels autour du patient, donc le territoire devient moins attractif aux yeux des autres professionnels. Non seulement il n'y a pas de nouvelles installations, mais ceux qui sont déjà là prennent de la distance car ils se sentent seuls."

Ce sont ces enjeux qu'il a exposés aux étudiants en pharmacie pour recréer un cercle vertueux d'installation de soignants. Et pour Arthur, étudiant en 4e année, rien de mieux que de connaître le territoire pour se motiver. C'est son stage dans l'Avesnois qui l'a convaincu de s'installer dans un désert médical quand il sera diplômé : "Il n'y avait plus aucun médecin ! Certains patients venaient à la pharmacie sans aucun suivi, raconte-il. Je me dis qu'ils ont besoin d'aide là-bas, je ne vois pas pourquoi on les abandonnerait."

Je me dis qu'ils ont besoin d'aide, je ne vois pas pourquoi on les abandonnerait

Un contact humain plutôt qu'incitation financière

Cet aspect humain reste plus efficace que d'éventuelles incitations financières explique Thomas Morgenroth, professeur à la faculté de pharmacie. "On ne peut pas les obliger à le faire, l'idée c'est de leur donner envie d'aller faire leur stage dans des zones comme Liévin, pour ensuite qu'ils s'y installent peut-être." Une façon d'ouvrir leurs horizons : la faculté de pharmacie de Lille est la seule du Nord et du Pas de Calais, et 60% des étudiants choisissent Lille pour faire leur stage de fin d'études.

"Abolissons les préjugés en faisant découvrir le territoire !" lance-t-il. Pour plus d'attractivité, Liévin a également mis en place une prise en charge d'une partie des hébergements, avec un accès au pass culture et aux équipements sportifs de la ville.

L'université proposera bientôt à des étudiants en médecine d'aller à leur tour découvrir des déserts médicaux de la région.