Pour Marie-Odile Saillard, directrice du CHR Metz-Thionville : " Il faut vacciner très vite le personnel "

Avec près de 100 nouveaux cas de variants du coronavirus détectés dans la population mosellane, le département se prépare à accueillir plus de malades du Covid-19 dans les jours à venir. Pour Marie-Odile Saillard, directrice du CHR Metz-Thionville, il faut que le personnel soignant soit rapidement entièrement vacciné pour affronter cette nouvelle vague.

Augmentation des lits de réanimation

L'ensemble des structures hospitalières publiques et privées du département se coordonne pour assurer une réponse sanitaire globale : " Nous avons un taux d'incidence trois fois plus élevé qu'ailleurs en France, les variants qui arrivent et qui sont plus contagieux. Cela entraîne mécaniquement plus de cas et donc plus de cas graves", commente Marie-Odile Saillard, Directrice du CHR de Metz-Thionville.

Pour cela, le département se prépare à ouvrir près de 160 lits de soins critiques. Il y en a déjà près de 120 ouverts aujourd'hui, contre 72 habituellement.

" Si on devait réarmer rapidement, on risque d'avoir des problèmes de ressources humaines. Le personnel est fatigué, voire manquant car certains d'entre eux tombent malades", s'inquiète la directrice du CHR.

Vacciner très vite les soignants

Après sa visite ce vendredi, Olivier Véran, ministre de la Santé, s'est engagé à fournir 2000 doses supplémentaires de vaccins Moderna pour la Moselle, que le CHR répartit ensuite sur le territoire.

" Il faut que le personnel soit vacciné vite, très vite et sans effets secondaires. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des infirmières qui ont de la fièvre ", explique Marie-Odile Saillard.

Une réorientation des vaccins n'est pas à exclure en Moselle selon leur efficacité par rapport aux variants.