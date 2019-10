Pour mieux manger, misez sur les céréales complètes et les légumes secs

Santé Publique France vous donne des astuces pour mieux manger. Sa nouvelle campagne est lancée ce mardi 22 octobre. L'organisme fait un constat: en France, près de la moitié des adultes est en surpoids, près d'un sur cinq est obèse.

Pas besoin de tout changer à votre alimentation. Tout ou presque est résumé dans le slogan de cette nouvelle campagne: "Commencez par améliorer un plat que vous aimez déjà". Santé Publique France conseille en effet de les cuisiner autrement, pour qu'ils soient meilleurs pour la santé. Préparer des pâtes à la carbonnara avec des pâtes complètes, plutôt que des pâtes blanches. Les céréales complètes sont en effet "riches en fibres", "très intéressantes pour leurs qualités nutritionnelles" selon Santé Publique France. Pas besoin de se ruiner pour s'en procurer, puisque leur prix est accessible rappelle l'organisme.

Laissez-vous tenter par les lentilles et autres légumes secs

Santé Publique France ne recommande pas seulement de remplacer une partie des féculents par des féculents complets. Les légumes secs, comme les lentilles, sont aussi une solution pour manger mieux. Des légumes débordent eux aussi aussi de qualités sur le plan nutritionnel, et pourtant, nous n'en mangeons pas assez. Près de neuf adultes sur dix ne respectent pas la recommandation d'en consommer deux fois par semaine.

Parmi les autres astuces pour mieux manger: autant que possible, préférez le fait maison à l'industriel ou encore le bio. Enfin, d'une campagne à l'autre, il y a des conseils qui ne changent pas: manger plus de fruits et légumes, varier les repas, bouger plus et limiter le temps passé assis.