Pour pallier le manque de médecins généralistes, Cabourg ouvre un pôle de santé avec deux urgentistes

Coralie Chapelle et Emilie Chaplain, respectivement assistante médicale et médecin urgentiste

Le constat est sans appel, partout en France : près d'un Français sur dix, soit plus de six millions de personnes, vit dans une commune où l'on manque de médecins. Certaines communes n'hésitent pas à prendre les devants pour pallier ces déserts médicaux. C'est le cas de la commune de Cabourg (Calvados). À première vue, on pourrait penser que cette ville de la Côte Fleurie est épargnée. Que nenni !

La situation devient parfois critique, même si la commune n'est pas répertoriée en tant que désert médical, notamment l'été, "où on passe de 3.700 habitants, en temps normal, à environ 35.000 habitants, avec des pics à 80.000 habitants sur des week-ends comme celui de l'Ascension" indique Emmanuel Porcq, maire adjoint de la ville de Cabourg. Un pôle de santé, de 90m², nommé Recours Médical, a ouvert ses portes lundi 5 juin avec deux professionnels de santé supplémentaires.

Très attendu par les habitants de Cabourg

Deux médecins urgentistes reçoivent donc 6 jours sur 7, entre 14h et 21h, sans rendez-vous, les patients dans le besoin. Coralie Chapelle est l'assistante médicale, des deux médecins urgentistes et depuis une semaine, elle voit déjà beaucoup de monde : "On manque de médecin traitant. Actuellement, la plupart des patients viennent un peu en dernier recours. C'est un service de proximité". "On connait la situation dans le privé, dans le public, on reste un moyen de désengorger ces services. On peut aussi prodiguer d'autres actes médicaux,, comme un électrocardiogramme, des sutures, ou encore des examens ORL/Ophtalmologique de premiers recours" ajoute le docteur Chaplain.

Dans la salle d'attente, on peut déjà ressentir le soulagement de certaines personnes. Roger et Nadine font partie des habitants à posséder une résidence secondaire ici : "Le fait qu'il y ait un médecin, c'est super. Je suis régulièrement suivie à Beauvais dans l'Oise, car j'ai des problèmes de santé. Mais là, c'est tout proche, ça soulage". Le bouche-à-oreille, marche déjà, Arnaud, 73 ans, vient d'Houlgate : "Je n'ai plus de médecin traitant, plutôt que d'attendre et d'espérer, là, je peux avoir un diagnostic" se réjouit ce retraité.

"On ne veut pas concurrencer la médecin générale"

L'idée n'est pas donc pas de remplacer nos médecins traitants, mais d'offrir aux habitants une vraie alternative de soins, selon Emmanuel Porcq : "On ne veut pas absolument pas concurrencer la médecine générale, qui reste le pivot de l'offre médicale sur un territoire. Mais à Cabourg, on a encore besoin d'avoir de la médecine à certaines heures et de manière parfois urgente. On est sur un territoire qui est assez éloigné des centres hospitaliers, que ce soit Lisieux d'un côté, soit de l'autre avec Caen. On a la chance d'avoir deux urgentistes diplômés en capacité d'accueillir".

L'Union régionale des médecins libéraux vent debout contre l'obligation d'installation

Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux, et président de la Conférence nationale des RPS, les Unions régionales des professionnels de santé, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin. Il est totalement opposé à toute mesure coercitive pour obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Il insiste sur l'importance de développer les pôles de santé : "On groupe les professionnels sur un territoire et on les fait travailler avec des infirmières, des pharmaciens, des clients Sécu. Et ça démontre son utilité. En Normandie en tout cas, les pôles de santé ont permis l'installation de nombreux jeunes sur les territoires. À tel point que sur les 159 pôle de santé qui existent en Normandie, on est obligé de les agrandir. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les jeunes médecins ne vont pas s'installer seuls dans un désert médical, c'est illusoire".

Antoine Leveneur se positionne également pour des mesures d'incitations fiscales : "Je pense plus intéressant de faire non pas des tarifs différents, mais des mesures fiscales qui peuvent être incitatives et attractives dans ces déserts médicaux. De dire par exemple que les revenus liés à l'activité sur le territoire sont à moins de 50 % en terme d'imposition, voire pas d'imposition du tout, ça nous semble intéressant".

Ré-écoutez l'interview en intégralité :

