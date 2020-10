Ce médecin breton va se "tronfiner" pour profiter de ses "derniers instants de liberté"

C'est une initiative un peu loufoque de la part de ce médecin fouesnantais : il veut passer ses "derniers instants de liberté" à l'intérieur d'un arbre creux, un chêne, pour protester contre les décisions sanitaires. "Aujourd'hui, je suis très en colère, assez indigné de la façon dont on a géré la Santé ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois", explique Christophe Desportes.

Du lever du soleil à son coucher, Christophe Desportes va donc rester dans son tronc en signe de protestation. "Dans la vie, il faut savoir s'amuser et savoir jouer des symboles. Vu que l'on veut nous confiner, moi je me tronfine", raconte-t-il. Pour lui, c'est une façon de répondre à l'absurde par l'absurde : "c'est marrant car ça interpelle. Les gens sont un peu interloqués. Je veux montrer qu'il y a quelque chose qui déconne. Je me tronfine, mais j'en rajoute, c'est fait exprès".