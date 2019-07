Pour promouvoir la littérature, un Mayennais roule de Noirmoutier à Bruxelles à vélo !

Samuel Pinon-Madiot est un Mayennais qui a le vélo dans le sang. L'homme vient de boucler un parcours de plus de 1.400 kilomètres entre l'île de Noirmoutier et Bruxelles pour promouvoir le vélo et la littérature en Europe. Rencontre.