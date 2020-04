Pour protéger les soignants du coronavirus, des Manchois proposent de fabriquer des visières

Des habitants de la Manche ont publié, sur Internet, un modèle permettant de fabriquer des visières de sécurité pour se protéger du coronavirus. Ils proposent de les fournir aux soignants et appellent tous ceux qui le souhaitent à les soutenir.

"Nous cherchons avant tout à aider ceux qui font et qui agissent dans l’urgence", écrivent ces Manchois sur leur site Internet, avant de citer "le personnel soignant, les infirmier(e)s, les médecins généralistes, les ambulanciers, les aides à domiciles", etc. Leur objectif : fabriquer des visières de protection et les fournir gratuitement à ceux qui en ont besoin.

Afin de fabriquer une visière, il faut a minima une imprimante 3D. Pour la suite du procédé, le collectif déroule sur son site un tutoriel, avec les différentes étapes de la fabrication.

Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes 3D mais qui souhaitent soutenir cette initiative, une adresse mail existe pour faire un don : dons@covid50.fr. Une autre adresse permet aux personnels soignants de demander une ou plusieurs visières : contact@covid50.fr

Toutes les infos sur Covid50.fr