Pour s'autoriser quelques jours de vacances, une aidante bretillienne fait appel à une baluchonneuse

Quelques jours de répit pour celles et ceux qui s'occupent quotidiennement de leur proche malade. Plus de neuf millions de personnes sont aidants en France, c'est autant de personnes qui ne peuvent jamais prendre de vacances et sont souvent dans un état de fatigue avancé. En Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, une solution existe grâce à l'association ADS Côte d'Emeraude : le baluchonnage. L'association trouve un aidant remplaçant - la baluchonneuse -, pour permettre à l'aidant de partir jusqu'à 6 jours. En cette fin juillet, c'est ce que vient de faire Evelyne Soufflet, une aidante de 73 ans qui vit à Cancale avec son mari malade.

Pour la première fois de sa vie, Evelyne est partie quelques jours en vacances sans son mari, mais avec l'une de ses filles. © Radio France - Valentin Belleville

Une parenthèse bienvenue

Cela faisait trois ans qu'Evelyne ne s'était pas offert de vacances. Elle revient ravie de quatre jours en Normandie avec sa fille :"Cabourg, Etretat, on a marché sur une bonne partie de la côte toutes les deux, on s'est vidé l'esprit, confie-t-elle, ça fait du bien de ne pas regarder le temps qui passe et de pouvoir compter sur quelqu'un qui s'occupe de mon mari".

Jean-Yves, son mari souffre depuis 13 ans de la maladie à corps de Lewy , une maladie neurodégénérative complexe. Désormais, il est courbé, se déplace avec difficulté et son cerveau lui joue parfois des tours. Mais au fond, il sait bien qu'Evelyne avait besoin de ces quelques jours de répit :"On a mis du temps à prendre cette décision, raconte-t-il à mi-voix, mais c'est bien de l'avoir fait".

Décision compliquée, pour Jean-Yves qui aurait aimé partir lui aussi. Car avant sa maladie, c'était lui qui emmenait tout le monde en vadrouille :"Autrefois ce voyage-là nous l'aurions fait ensemble", regrette cet homme de 76 ans.

Jean-Yves, 76 ans est atteint d'une MCL, une maladie neurodégénérative complexe depuis 2010, il a fallu plusieurs années avant d'établir un diagnostic précis. © Radio France - Valentin Belleville

L'esprit toujours près de son mari

Pendant l'absence de sa femme, Jean-Yves fait la connaissance de sa baluchonneuse, Célina, une bretonne de 48 ans qui travaille dans l'accompagnement de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Chacun s'apprivoise assez rapidement comme l'explique Célina :"On a passé des moments chaleureux, on a beaucoup discuté de son ancienne vie d'instituteur, de voyage et de musique, on a beaucoup chanté pendant ces quelques jours", s'amuse la baluchonneuse.

Ces quatre jours ont fait du bien à Evelyne, même si une part d'elle était toujours avec son mari. Elle a appelé tous les jours Célina, la baluchonneuse, pour prendre des nouvelles et répondre aux éventuelles questions :"Non, je n'ai pas lâché prise, ce n'est pas possible, l'esprit est toujours occupé, je pensais tout le temps à lui", avoue Evelyne en regardant son mari tendresse.

Une expérimentation pas encore pérennisée

Une petite parenthèse salutaire pour cette aidante, qui se dit prête à renouveler l'expérience du baluchonnage. Mais rien n'est moins sûre, puisqu'en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, il s'agit d'une expérimentation qui a débuté cette année et qui pourrait se terminer dès la fin de l'année en cas de manque de financement. L'ADS Côte d'Emeraude qui coordonne le baluchonnage est suspendue à une décision au niveau national de Baluchon France , association qui a lancé le concept de baluchonnage en 2013 et qui milite notamment auprès des pouvoirs publics pour trouver des financements.