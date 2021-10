Pour sauver des victimes d'arrêt cardiaque, l'application SAUV Life est déployée dans la Somme

Votre smartphone peut aussi vous aider à sauver des vies ! Alors que les arrêts cardiaques tuent entre 40 000 et 50 000 personnes chaque année en France, l'application mobile et géolocalisée SAUV Life, née en 2018 peut vous permettre de porter secours à une victime qui se trouve maximum à dix minutes à pieds de là ou vous êtes. Vous êtes à ce moment là guidé, épaulé à distance par le SAMU. Ceux de la Somme viennent tout juste d'intégrer le dispositif.

En France, le taux de survie des victimes d'arrêts cardiaques ne dépasse pas les 5%

"SAUV Life c'est une application qui va créer une communauté de citoyens-sauveteurs", explique l'un de ses trois cofondateurs, l'urgentiste parisien Lionel Lamhaut. "Ca peut être vous, moi, qu'on soit formé ou non aux gestes de premiers secours. Vous téléchargez l'application et vous vivez votre vie de tous les jours. Au SAMU, au 15 quand on va recevoir un appel pour arrêt cardiaque, on va envoyer les pompiers, le SMUR et on va aussi déclencher l'application. A ce moment là, si vous acceptez d'intervenir le GPS va vous guider, soit pour aller faire un massage cardiaque, soit pour aller chercher un défibrillateur. Vous allez vous rendre sur place et là, le SAMU va suivre en direct votre intervention, ils vont vous appeler pour vous orienter, vous n'êtes pas seul", insiste Lionel Lamhaut qui compte sur la bonne volonté des gens pour sauver des vies. En France, le taux de survie des victimes d'arrêts cardiaques ne dépasse pas les 5%.

En trois ans, plus de 500 000 personnes, âgées de plus de 15 ans ont téléchargé l'application SAUV Life en France. Il y a eu 3 200 téléchargements dans la Somme. Autant de secouristes potentiels dans un département où le SAMU est appelé "400 000 fois par an, ce qui donne lieu à 145 000 dossiers de régulation médicale, c'est à dire des appels qui amènent une réponse médicale", explique le chef du pôle urgence du CHU d'Amiens, le docteur Christophe Boyer. Et parmi ces appels, un grand nombre concernent des arrêts cardio-respiratoires. "On est à environ deux par jours soit 700 par an dans le département."

Le docteur Christophe Boyer, chef du pôle urgence du CHU d'Amiens Copier

On ne peut pas mal faire un massage cardiaque

Christophe Boyer et ses équipes "luttent contre le temps. Cette application fait gagner un temps extrêmement précieux." Et Lionel Lamhaut de renchérir, "une minute seulement sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours vont mettre en moyenne quatorze minutes à arriver donc vous comprenez bien que si personne ne fait rien avant l'arrivée des secours professionnels, il n'y a pas d'espoir." Et à celles et ceux qui s'affoleraient à l'idée de réaliser un massage cardiaque sans formation où avec la peur de mal faire, Lionel Lamhaut répond que "c'est une peur normale mais qu'on ne peut pas mal faire un massage cardiaque. Rien que le fait de poser les mains sur la poitrine ça augmente la survie."

En trois ans d'existence, SAUV Life a déjà fait ses preuves "307 cœurs sont repartis grâce à l'action des citoyens sauveteurs, avant l'arrivée des secours professionnels", détaille Lionel Lamhaut qui espère que son application va contribuer à augmenter le taux de survie après un arrêt cardiaque. "Passer de 5 à 10% ce serait déjà très bien", vise t-il. Pour l'heure, SAUV Life travaille avec 67 SAMU de France où des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS). Les services d'urgence de la Somme ont intégré le dispositif il y a trois semaines pour une quarantaine d'alertes déclenchée. L'Oise en fait aussi partie depuis le mois de juillet.