Pour sauver l'hôpital public, des soignants de Metz-Mercy observent une minute de silence

Ils ont vu leur hôpital public se dégrader ces dernières années. Des soignants de l'hôpital de Metz-Mercy ont donc décidé de mener une action ce vendredi devant l'établissement afin d'obtenir plus de moyens.

Des médecins, des infirmières et des aides-soignantes, réunis pour demander plus de moyens.

Ils sont souvent fatigués à cause de leurs conditions de travail. Parfois encore énervés de la petite phrase la semaine dernière de Marie-Odile Saillard, la directrice du CHR Metz-Thionville, chez nos confrères de France 3, évoquant des "divas" parmi ses médecins. Des soignants des établissements de Metz-Mercy et de Bel Air à Thionville se sont mobilisés ce vendredi, à l'appel du syndicat Force ouvrière. En observant une minute de silence, ils demandent à la direction des moyens plus élevés pour exercer leur activité.

La "petite phrase" en toile de fond

Sur quasiment toutes les blouses, un pins "je suis une diva" est accroché. Une référence directe aux propos de la directrice alors que certains médecins sont encore agacés, une semaine plus tard. "Elles sont plutôt au 5ème étage les divas", lâche le docteur Jean-Marc Pérone, du service ophtalmologie, pointant du doigt les bureaux de la direction. "Si elle dit ça de ses médecins, imaginez ce que sont les infirmiers et aides-soignants pour cette dame", ajoute Eric Schneider, du syndicat Sud santé, et infirmier-anesthésiste.

Au bord du précipice

Car cette polémique ne doit pas faire oublier le manque de moyens dont disposent les effectifs, principale raison de leur mobilisation. "On a des sous-effectifs, et c'est vrai qu'avec un management comme celui que l'on a dans les hôpitaux, les équipes sont au bord du précipice", confie Benjamin Béthune, du département d'information médicale. Pour d'autres, il aurait finalement fallu garder le système adopté pendant le covid. "Il n'y avait aucune opposition de la direction, les médecins avaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, il faut que ça remonte tous les étages, c'est ça qui décourage", explique Pierre Fiore, du même service. Le syndicat FO a d'ores et déjà annoncé une nouvelle mobilisation similaire vendredi prochain.