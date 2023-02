Pour simplifier le quotidien des médecins, le gouvernement s'attaque aux "certificats médicaux inutiles"

Le gouvernement cherche à réduire la charge administrative des médecins libéraux pour dégager du temps de consultation et prendre en charge plus de patients. Le ministre de la Santé François Braun a promis mercredi de combattre les "certificats médicaux inutiles" qui prennent trop de temps aux médecins, répondant ainsi aux recommandations d'un rapport sur la simplification administrative. Dans un contexte d'inquiétude croissante face aux déserts médicaux et à la pénurie de médecins , l'exécutif compte remédier aux difficultés de patients sans praticien.

ⓘ Publicité

Gagner du temps en consultation

"Le certificat de bonne santé" demandé par une crèche avant de ré-accepter un bébé qui a été malade, "c'est une absurdité, ça ne sert à rien", a expliqué François Braun à la presse, en marge d'une visite à Valenciennes. Et "il y a des pratiques sportives qui ne nécessitent absolument pas de certificat médicaux".

Le ministre s'est engagé à "clarifier avant la fin du premier semestre 2023" les règles en matière de demande de certificat médical. Le site service-public.fr va également mettre en place d'ici l'été une section spécialisée pour regrouper toutes les informations actualisées sur les demandes de certificats médicaux dans les crèches, écoles, fédérations sportives, par les employeurs.

Cet effort sur les certificats était l'une des recommandations d'un rapport sur la simplification administrative pour les médecins traitants, remis mercredi au ministre. Les certificats médicaux inutiles prennent entre 1h30 et 2h00 par semaine aux médecins, selon les estimations du rapport du docteur Jacques Franzoni et de Pierre Albertini.

Aller vers le zéro papier

Autres mesures annoncées par le ministère: l'Assurance maladie devra mettre en place "une solution fiable de transmission dématérialisée des pièces justificatives" par les médecins "avant la fin 2023", et "l'application carte vitale sur smartphone sera progressivement déployée à compter de cette année pour limiter les oublis de carte vitale de la part des patients".

La Caisse nationale d'assurance maladie va également faciliter la gestion administrative des patients en affection de longue durée (ALD) et "limiter les sollicitation inutiles pour les médecins libéraux". François Braun est ainsi favorable à ce que la validité des droits en affection longue durée puisse être attribuée à vie pour des pathologies irréversibles. Il va saisir la Haute autorité de santé sur ce sujet "d'ici la fin du mois".