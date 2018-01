Il pleut sans arrêt depuis des semaines, et même si ces jours rallongent, et avec le ciel bouché, on ne le ressent pas ! Si on en souffre beaucoup, c'est peut-être une dépression saisonnière. Le Dr Eric Charles la soigne au Centre Esquirol de Limoges. Il était l'invité de France Bleu ce mercredi.

Les conditions météo actuelles, très maussades, s'ajoutent au stress de l'hiver et peuvent entraîner une dépression saisonnière. Une maladie sérieuse, pour Eric Charles, psychiatre au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, qui expliquait à 8h15 comment la soigner, interrogé par Alain Ginestet.

La dépression saisonnière, c'est une réalité ou un mythe ?

J'espère que c'est une réalité, sinon mes consultations n'auraient pas de sens ! On a longtemps parlé de "blues de l'hiver", pour minimiser, mais c'est une véritable pathologie, une forme spécifique de dépression. La différence, c'est qu'on identifie précisément la cause, et qu'on peut la traiter de manière spécifique.

Et la cause, c'est quoi ?

C'est, pour 1 à 2 personnes sur 10, une vulnérabilité de leur horloge biologique. Lorsque arrive l'automne, puis l'hiver, la durée du jour diminue, et l'horloge interne a du mal à se synchroniser : ils ne fabriquent plus normalement la mélatonine, la neuro-hormone qui nous synchronise en permanence avec le monde extérieur.

Cela se traduit comment ?

Alors, ça se traduit par des signes classiques de dépression : tristesse, idées noires, ralentissement, perte d'envie de plaisir à faire les choses. Et puis il y des symptômes neuro-végétatifs inversés qui sont le contraire de ce qu'on retrouve dans la dépression classique : on a quelqu'un qui dort plus au lieu d'avoir des insomnies, et quelqu'un qui mange plus, avec une appétence pour les choses sucrées et riches.

Et ça se soigne comment ? Faut-il prendre des médicaments ?

Non, au contraire. On a un traitement tout à fait naturel, physiologique, sans effets secondaires : c'est la luminothérapie. Le principe est simple : tous les matins, le plus tôt possible, on s'expose à la lumière, à environ 10.000 lux. Et en 15 jours généralement, on est guéri. Sinon, on peut partir 15 jours dans les Bahamas, mais tout le monde ne peut pas se le permettre !

Quel est précisément l'effet de cette lumière sur le cerveau ?

Alors, dans notre rétine, il n'y a pas seulement des cellules photiques, c'est à dire visuelles. Il y a aussi des cellules qui repèrent la lumière. Et elles transmettent l'information dans une zone du cerveau qui modifie la fabrication de la mélatonine. On a des études significatives sur l'efficacité de cette méthode depuis les années 80. On considère qu'on a 80 à 90% d'efficacité avec la lumière !

