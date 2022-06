Pour trouver des médecins, Saint-Georges-de-Mons fait appel à James Bond

La vidéo a été mise en ligne fin mai et a déjà été vue plus de 2000 fois. Passée la célèbre introduction des films de l'agent 007, on découvre donc la mission de ce James Bond puydômois : recruter des médecins pour occuper les cabinets médicaux de Saint-Georges-de-Mons. Une mission d'autant plus urgente qu'un généraliste part à la retraite à la fin de l'année 2022.

"On s'est dit, il faut créer le buzz", reconnaît le maire de Saint-Georges-de-Mons, Julien Perrin, qui a prêté sa voix à ce James Bond des Combrailles, "Il faut qu'on se démarque par rapport aux autres communes." Car la municipalité n'est pas la seule à manquer de médecins et elle ne néglige aucune piste. "On est en lien avec le Département, la Région, pour peut-être salarier un médecin. On passe des annonces aussi auprès de la fac..."

Une dynamique de territoire

Mais pour l'instant, les deux cabinets médicaux flambants neufs mis en avant par Saint-Georges-de-Mons ne suffisent pas à séduire les généralistes. Le maire, Julien Perrin, a du coup modifié sa stratégie. "Le médecin ne recherche pas forcément la grosse maison de santé, mais la dynamique qui va se dégager du territoire et notamment la coordination qu'il va y avoir avec les professionnels de santé sur la commune." Une coordination qui en train de se mettre en place à Saint-Georges-de-Mons.