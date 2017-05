Pour commercialiser son robot très prometteur, une entreprise limougeaude lève 600.000 euros

A Limoges, Cybedroïd lance une levée de fonds pour produire et commercialiser son robot Leenby, sorte de majordome qui peut aussi bien servir à accueillir dans les salons qu'à l'aide à la personne. Rencontre avec les fondateurs de l'entreprise.

Grand coup d'accélération pour Cybedroïd. L'entreprise limougeaude lance une levée de fonds de 600.000 euros pour produire son robot Leenby. Ce petit robot blanc d'1 m 35 au regard qui suit son interlocuteur est destiné à s'installer dans notre quotidien. "Leenby c'est l'ancêtre du robot que les gens auront chez eux dans dix ans", annonce d'emblée Fabien Girault, l'un des trois co-fondateurs de Cybedroïd. "C'est un majordome à domicile. Elle ne fait pas encore de tâches compliquées mais elle est là déjà pour pouvoir faire de petites choses au quotidien : secrétariat, accueil de personnes, gestion de stock, etc." poursuit-il.

"Leenby c'est l'ancêtre du robot que les gens auront chez eux dans dix ans", annonce Fabien Girault, l'un des trois co-fondateurs de Cybedroïd

Leenby, le robot de l'entreprise limougeaude Cybedroïd, mesure 1m35. © Radio France - Solène de Larquier

Grâce à ses capacités, Leenby a tapé dans l'oeil de secteurs très variés comme l'événementiel et l'aide à la personne. "Elle est capable de répondre à des questions simples, pour orienter les gens par exemple" explique Grégoire D’Erceville, directeur commercial et marketing. Pratique donc sur les salons où "elle multiplie par deux l'affluence sur les stands où elle est présente." Son regard suit la personne qui lui parle : "ça déstabilise les gens mais ça lui apporte aussi un côté humain" poursuit le directeur commercial. Un petit humanoïde avec dix heures d'autonomie, "c'est assez exceptionnel pour un robot de cette taille, d'habitude on est plutôt sur deux ou trois heures" affirme Grégoire D'Erceville.

Et Leenby peut aussi faire de l'humour... Démonstration dans la vidéo ci-dessous :

Le robot peut se mouvoir seul en évitant les obstacles grâce à des capteurs basés sur son front et son socle. "Leenby a également une locomotion très puissante qui lui permet de monter des pentes d'accessibilité pour personnes handicapées. Elle pourra donc se déplacer dans tous les lieux publics et accessibles que ce soit un hôpital, un aéroport, un hôtel ou autre." Ses capacités de mouvement, de surveillance et d'interaction sont donc intéressants pour l'aide à la personne. Cybedroïd travaille avec une entreprise spécialisée dans le domaine pour développer cet aspect du robot.

Une première levée de fonds avant une autre beaucoup plus importante

Cette première levée de fonds est un premier objectif par Fabien Girault : "Pour une entreprise comme la notre, lever beaucoup de fonds n'est pas difficile, mais trouver beaucoup d'argent veut dire perdre le contrôle de l'entreprise. Nous l'envisageons comme une aventure familiale et voulons rester maîtres à bord. C'est pourquoi nous ne levons 'que' 600.000 euros dans un premier temps." Cette levée de fonds doit permettre d'ouvrir un atelier et commencer une production réelle.

Pour l'instant deux robots ont été officiellement vendus mais Cybedroïd table déjà sur la vente de 25 Leenby en 2017 et espère produire 300 robots en 2018. L'entreprise limougeaude lorgne déjà sur la silver economy et espère faire de son robot un compagnon adapté pour les personnes âgées.