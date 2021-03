Pourquoi 15 volontaires vont s'enfermer dans une grotte pendant 40 jours à partir de dimanche

Quinze volontaires vont s'enfermer 40 jours dans la grotte de Lombrives, en Ariège, à partir de ce dimanche 14 mars. Une expérience à visée scientifique. On vous explique son déroulement et ses objectifs.

Le confinement lié au coronavirus ne leur a pas suffi, 15 volontaires vont passer 40 jours enfermés dans une grotte. L'expérience "Deep Time" commence ce dimanche 14 mars, à 20 heures, en Ariège, dans la grotte de Lombrives. Mais ce choix n'a rien de farfelu, il s'agit en réalité d'une expérience scientifique. Le projet est porté par le Human Adaptation Institute, en collaboration avec le Centre national d'études spatiales (CNES), la Société des explorateurs français ou encore avec le CNRS et le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur.

Qui sont les volontaires ?

Quinze personnes au total vont participer à cette expérience : Christian Clot, fondateur du Human Adaptation Institute et directeur de la mission Deep Time, et 14 volontaires. Sept femmes et sept hommes.

Arnaud Burel, 29 ans, biologiste

Johan François, 37 ans, professeur de mathématiques - moniteur de voile

Nicole Hueber, 27 ans, technicienne supérieure en géosciences

Damien Jemelgo, 47 ans, cordiste

Émilie Kim-Foo, 29 ans, infirmière

Marie-Caroline Lagache, 50 ans, bijoutière

Marina Lançon, 33 ans, guide trek

François Mattens, 35 ans, directeur des affaires publiques et de l'innovation - Responsable de l'accélérateur GENERATE

Alexis Monseigny, 42 ans, sans emploi

Jérôme Normand, 43 ans, médecin anesthésiste réanimateur

Margaux Romand-Monnier, 31 ans, PhD., Neuroscientifique, responsable scientifique

Kora Saccharin, 30 ans, analyste en intelligence économique

Martin Saumet, 29 ans, médiateur scientifique

Tiphaine Vuarier, 32 ans, psychomotricienne

Quelles sont les conditions de l'expérience ?

Ces volontaires vont vivre pendant 40 jours dans la grotte de Lombrives, à Ussat, qui accueille habituellement 28.000 visiteurs par an mais qui est fermée en ce moment à cause de la crise sanitaire. A l'intérieur, trois espaces seront aménagés, "un pour dormir, un pour vivre et un pour étudier”, indique Jérémy Roumian, le responsable des opérations, à France Bleu Occitanie. Plus de 4 tonnes de matériel ont été acheminées.

Plusieurs difficultés attendent les volontaires, la première étant de vivre sans aucune notion de temps puisqu'ils n'auront ni montre, ni téléphone, ni le soleil pour se repérer. "On va devoir retrouver notre cycle biologique et voir comment le cerveau est capable de construire l'image du temps et comment un groupe humain, de manière collaborative, arrive à retrouver une synchronicité, un fonctionnement, quand on ne peut plus se donner un rendez-vous. Comment mettre en place un nouveau système de vie quand on a perdu une des notions fondamentales : le temps", expliquait Christian Clot dans Une heure en France. Ils devront aussi s'habituer aux conditions climatiques des lieux : 12 degrés et 95 % d'humidité. Les aventuriers seront munis de capteurs qui permettront à une dizaine de scientifiques de les suivre depuis la surface.

A quoi va servir cette expérience ?

Cette expérience est une première mondiale. Elle est éminemment liée à la crise du coronavirus. Les scientifiques qui suivent les volontaires travailleront sur trois axes : "comment gérer la désorientation, lorsque nous sommes soumis à une situation totalement nouvelle (comme les confinements de 2020 ?) ; comment notre cerveau conçoit et gère le temps en dehors de tout indicateur ? comment un groupe humain peut-il parvenir à se synchroniser, à fonctionner ensemble lorsqu’il se trouve dans des conditions de vie totalement nouvelles ?"

L'ambition est d'apporter des éléments de réponse pour aider à mieux vivre ce type de confinement. "De manière globale et appliquée, ces travaux sont directement en connexion avec plusieurs situations sociales et sanitaires actuelles, mais ils sont aussi des forces d'anticipation d'un proche avenir." Avec cette expérience, les organisateurs espèrent effectivement pouvoir donner des indications dans plusieurs domaines : spatial (anticiper l'installation d'humains sur la Lune puis d'autres territoires extra-terrestres) ; défense (missions longues dans des sous-marins, enfermement, etc.) ; entreprises (recherche de meilleures conditions de travail pour les mineurs, tunneliers, travailleurs détachés sur des plateformes off-shore, etc.) ; société civile (confinement de population : enseignement sur l’action en situation de perte de repères face à des crises de toute nature, nouveaux habitats (tous-terrains, sous-marins) en cas de forts dérèglements climatiques, déplacement de populations dans un cadre de vie inconnu, santé mentale).