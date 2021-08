Pourquoi des centres de vaccination déménagent en Meurthe-et-Moselle

Avec notamment la reprise de l'activité culturelle et économique, plusieurs centres de vaccination, à Nancy, Saint-Max et Pont-à-Mousson, s'apprêtent à déménager.

Après des mois entre parenthèses, la vie reprend : les activités sportives dans les gymnases, les séminaires dans les palais des congrès. Plus possible donc d'accueillir infirmiers et médecins pour piquer toute la journée. A Nancy, le vaccinodrome de Prouvé se prépare ainsi à déménager au parc des expositions de Vandœuvre-lès-Nancy, la deuxième quinzaine du mois de septembre. Fini aussi la vaccination au château de Saint-Max : le centre ferme ses portes dans trois semaines, sans savoir encore où aller.

Les activités culturelles et sportives reprennent

A Pont-à-Mousson, le centre de Montrichard a déjà baissé le rideau, le mardi 17 août. Un autre motif de déménagement est évoqué par le maire : la demande a baissé au mois d'août et les pompiers ont décidé de se réorganiser. "On ne croule pas sous les appels, explique Henry Lemoine, l'édile de Pont-à-Mousson. A la fin, les pompiers peinaient à faire leurs 1 000 doses." Des pompiers qui expliquent optimiser ainsi leurs ressources, en concentrant leurs efforts uniquement sur le vaccinodrome de Nancy. Pour ceux qui ne peuvent pas rouler 30 km pour recevoir une dose de vaccin, la mairie de Pont-à-Mousson envisage l'ouverture d'un centre de petite taille, avec une centaine de doses par jour. La mairie a sollicité un rendez-vous auprès de l'Agence régionale de santé et espère trouver un nouvel espace d'ici la fin de la semaine.

Un vrai casse-tête pour trouver un nouveau centre

Dans chaque situation, la même question se pose : déménager oui, mais où ? Les centres de vaccination doivent être suffisamment grands, faciles d'accès en transport en commun, pratiques pour se garer si on vient en voiture. Il faut aussi trouver suffisamment de praticiens volontaires et de bénévoles. De quoi devenir de vrais casse-têtes pour les collectivités, à quelques jours de la rentrée.