Pourquoi est-il si difficile de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination en Gironde ?

Vous l'avez peut-être constaté si vous avez essayé de prendre rendez-vous pour un vaccin contre le Covid-19 en Gironde. L'accès aux premières doses de vaccin Pfizer et Moderna, autrement dit ceux qui s'injectent en centre de vaccination est difficile. Voire impossible. Ce samedi, vers 17h30, les seuls créneaux disponibles étaient pour des doses d'AstraZeneca, à l'hôpital militaire Robert-Piqué.

Impossible de trouver un rendez-vous en centre de vaccination ce samedi 17 avril dans la soirée. © Radio France - Capture d'écran Doctolib

Jeudi, le centre de vaccination de Biganos, ouvert le 29 mars, avait averti, via la page Facebook de la Ville, qu'il suspendait la prise de rendez-vous pour les premières injections. Avant d’apporter une précision quelques heures plus tard. Non, il n'était pas fermé, mais il était obligé de réserver ses doses pour les secondes injections.

Les nouvelles doses de vaccins fléchées vers les nouveaux centres de vaccination

L'explication est simple : du 29 mars au 24 avril, quelques 4 000 personnes ont rendez-vous pour leur première dose du vaccin Moderna à Biganos. Comme le rythme de livraison reste stable, autour de 1 000 doses par semaine, les 4 000 prochaines doses seront réservées pour faire les deuxièmes injections. Et donc, impossible, si d'autres doses n'arrivent pas, d'ajouter des créneaux pour des nouvelles personnes.

Jeudi, le centre de vaccination de Biganos, avait averti, via la page Facebook de la Ville, qu'il suspendait la prise de rendez-vous pour les premières injections. - Capture d'écran Facebook

"Nous recevons 1 056 doses par semaine", précise Caroline Chenu, la conseillère municipale en charge du centre de vaccination. "Nous n'avons pas les doses pour assurer la primo-vaccination. On est confronté au mécontentement de personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner".

On manque de vaccins pour faire tourner l'outil au maximum de ses capacités

Pourtant, dit l'ARS, le nombre de doses augmente petit à petit. Mais cela ne se voit pas dans les centres de vaccination comme Biganos, parce que ces nouvelles doses sont distribués en priorité aux centres de vaccination qui viennent d'ouvrir, comme le vaccinodrome du Lac, mais aussi ceux de Margaux ou Castillon-la-Bataille, "pour toucher des populations qui avaient eu moins accès à la vaccination que les autres", explique Benoît Elleboode, le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Si vous n'êtes pas encore vacciné, il y a bien quelques créneaux qui sont remis à disposition chaque semaine. Mais, "ils sont pris d’assaut extrêmement rapidement".

Le centre de vaccination de Biganos ne reçoit que 1 056 doses par semaine, et ne tourne pas à plein régime. © Radio France - Thomas Coignac

Dans la salle des fêtes de Biganos, Ginette, 72 ans, reçoit sa première injection. "On a eu de la chance", dit-elle en apprenant qu'elle était l'une des dernières a pouvoir prendre rendez-vous. C'est son fils qui a réservé le créneau sur Doctolib. Mais elle a dû faire 45 minutes de route depuis Avensan, dans le Médoc, pour se faire vacciner, puisque le centre de Lesparre était complet. Elle a déjà son rendez-vous pour la seconde injection le 15 mai. Sa vaccination s'est passée à toute vitesse. Le signe aussi, que le centre est loin d'être surchargé.

Il n'utilise d'ailleurs que six de ses huit box de vaccination, a renvoyé des soignants chez eux faute de travail. Et ne va pas pouvoir accueillir les nouvelles personnes éligibles depuis le 15 avril. "Nous, comme le planning est déjà plein, ça va être difficile d'intégrer les 60-70 ans. On manque de vaccins pour faire tourner l'outil au maximum de ses capacités. C'est frustrant", reconnait le docteur Fréderic Lecamus, directeur du centre de Biganos. Et Caroline Chenu de conclure : "Les gens sont même étonnés qu'il n'y ait pas la queue".