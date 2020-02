Pourquoi Frédéric Artigaut a demandé le placement de l'hôpital de Guéret sous administration provisoire

Guéret, France

L'heure n'est plus à la tergiversation. Le déficit de l'hôpital de Guéret continue de se creuser et la communication entre la direction de l'établissement et la communauté médicale est très dégradée. Impossible, dans ces conditions, de rédiger le "projet d'établissement". Ce document, issu d'une réflexion collective, est indispensable pour avoir une visibilité sur l'avenir de l'hôpital. Mais les médecins ont tous démissionné du comité médical et ils ont rejeté les propositions de Frédéric Artigaut. C'est l'impasse.

Pour sortir l'hôpital de Guéret de cette situation financière difficile, il est nécessaire d'embaucher de nouveaux praticiens et de renouer les liens avec la médecine libéral locale, pour que les patients reviennent. Deux impératifs difficiles à satisfaire si le "projet d'établissement" n'est pas établi. Devant ces difficultés, le futur ex-directeur a demandé à l'Agence régionale de santé de placer l'établissement sous administration provisoire.

Il faut une visibilité sur l'offre de soin à Guéret

Frédéric Artigaut espère ainsi que le travail collectif puisse reprendre : "il est temps de se remettre au travail, rapidement. Ce projet d'établissement est un peu la boussole de l'hôpital. Il permet à la population d'avoir une visibilité sur l'offre de santé qui est développée par l'hôpital. Il est fondamental de pouvoir travailler dessus. De mon point de vue, seule la mise en place d'une administration provisoire peut permettre d'engager ce travail".

Toujours selon Frédéric Artigaut, il ne faut pas céder au catastrophisme ambiant. L'Agence régionale de santé est toujours convaincue qu'il faut maintenir à l'hôpital de Guéret une offre de soin adaptée au territoire creusois. Preuve en est le récent chèque de près de 3 millions d'euros signé pour remplacer l'appareil de radiothérapie.

La situation peut s'améliorer pour Frédéric Artigaut

Le directeur veut croire que l'établissement peut connaître demain un avenir plus souriant : "oui j'y crois et je serai le premier satisfait d'apprendre que des lits qui ont été transitoirement fermés pourront être rouverts parce que la patientèle s'est réorientée vers le centre hospitalier de Guéret et que les relations avec la médecine libérale ont repris".

Voilà les missions qui attendent sans doute les trois administrateurs nommés par l'Agence régionale de santé. Frédéric Artigaut, lui, attend maintenant une mutation vers un autre poste.