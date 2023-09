Pourquoi l'obligation de vendre des antibiotiques à l'unité, en cas de pénurie, sera difficile à organiser ?

La France est l'un des pays d'Europe qui consomme le plus d'antibiotiques. Mais les habitudes françaises vont devoir changer avec la mesure que veut mettre en place le gouvernement, mesure révélée ce mercredi par franceinfo . Pour éviter le gaspillage de médicaments et limiter les pénuries de l'hiver dernier, le gouvernement va imposer aux pharmaciens la vente à l'unité de certains antibiotiques, en cas de tensions d'approvisionnement. France Bleu vous explique comment cela va fonctionner et les problèmes que cela soulève.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Si vous arrivez à la pharmacie avec une ordonnance pour des antibiotiques, au lieu de recevoir une boîte, le pharmacien aura l'obligation de ne vous délivrer que le nombre exact de cachets dont vous aurez besoin pour vous soigner. Si vous êtes le premier patient à "entamer" la boîte, vous repartirez avec les comprimés, découpés à l'unité dans la plaquette, mais aussi avec la boîte du médicament et la notice.

C'est si vous êtes le deuxième ou le troisième patient que cela va se compliquer. Le pharmacien devra découper le bon nombre de comprimés, leur trouver un emballage, puis mettre une étiquette pour que le patient s'y retrouve et sache de quel médicament il s'agit, sans oublier la notice, obligatoire, qu'il aura photocopiée avant. beaucoup de logistique pour un résultat très fastidieux.

Qu'en pensent médecins et pharmaciens ?

"Découper les blisters (coques d'emballage, ndlr), ce n'est pas la bonne réponse" estimait récemment le président de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo), "en termes de traçabilité en numéro de lot, c'est une vraie galère".

Pour Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, "c'est du bricolage" et "cela ne résoudra pas le problème du tout" a-t-il expliqué sur franceinfo. " Les antibiotiques qui manquent sont généralement des antibiotiques pédiatriques distribués en flacon. Donc les flacons, on ne peut pas les distribuer à l'unité... C'est assez étrange " pointe-t-il.

D'autant que cette possibilité n'est pas nouvelle. La vente à l'unité a été expérimentée en France entre novembre 2014 et 2015 pour une dizaine d'antibiotiques, dans 75 pharmacies de ville, une expérience menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ce principe de vente à l'unité avait ensuite été acté en 2020 dans la loi anti-gaspillage (loi Agec de 2020) et le dispositif rendu possible à partir de 2022... sur la base du volontariat. L'hiver dernier, le gouvernement avait encouragé les pharmaciens à pratiquer la vente à l'unité, lorsqu'il y avait eu de très fortes tensions sur l'amoxicilline. Mais, dans la pratique, très peu l'ont fait.

À quand la mise en œuvre ?

Cette obligation ne sera applicable qu'en cas de fortes tensions sur un ou plusieurs antibiotiques. C'est le cas généralement l'hiver, avec les épidémies traditionnelles. La mesure sera inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale , qui sera discuté cet automne, donc il n'y aura sans doute pas d'application avant le 1er janvier 2024.