Alors que le gouvernement a promis l'ouverture ce jeudi de nouveaux créneaux pour se faire vacciner, force est de constater que c'est compliqué dans la Drôme et en Ardèche. Un décalage expliqué par des livraisons en nombre insuffisant dans nos départements.

Pourquoi l'ouverture de créneaux à la vaccination tarde-t-elle en Drôme et en Ardèche ?

"Il faut patienter", explique ce jeudi Philippe Charre. Le directeur de l'IFSI de Montélimar, centre de vaccination, explique ce jeudi sur France Bleu Drôme Ardèche l'incapacité d'ouvrir de nouveaux créneaux faute de doses en nombre suffisant. Le gouvernement avait promis l'ouverture de nouveaux rendez-vous d'ici la fin du mois de mars mais sur le terrain, c'est encore poussif.

Deuxième injection la semaine prochaine

Les premières doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées le week-end dernier dans la Drôme et en Ardèche mais elles sont réservées aux soignants de moins de 65 ans. Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, tout est bloqué. Certes, il reste encore des doses de vaccin Pfizer ou de Moderna mais les centres de vaccination doivent les garder pour effectuer la deuxième piqûre.

"Nous devons assurer 150 doses par jour", explique Philippe Charre dont le centre a défini trois filières bien séparées dans des boxes différents pour ne pas mélanger les trois vaccins administrés : AstraZeneca, Pfizer et Moderna.

Bientôt des créneaux en Ardèche ?

Dans la Drôme et en Ardèche, les premières injections s'arrêtent en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. Dans la Drôme, les centres attendront d'avoir confirmation des livraisons pour rouvrir des créneaux de réservation. La date n'est pas encore définie et les personnes sur liste d'attente seront prioritaires. "Nous en avons environ 85 à Montélimar", explique Philippe Charre. En Ardèche, le préfet réfléchit à fixer des rendez-vous prochainement mais là aussi pour les personnes âgées déjà inscrites sur liste d'attente. Elles sont plus de 9.000 dans le département.