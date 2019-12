Pourquoi la grève des médecins généralistes ne pénalisera pas les patients en Mayenne ?

Laval, France

La fédération de Médecins Généralistes de France (MG France) appelle tous les professionnels à fermer les cabinets médicaux ce samedi 14 décembre pour dénoncer le manque de moyens prévus dans le plan de sauvetage des urgences qui s'appuie sur la médecine de ville. Mais en Mayenne, les patients pourront tout de même faire appel à un généraliste grâce à un système de permanence des soins mis en place depuis maintenant six ans.

En Mayenne, même si les cabinets sont fermés le samedi matin, il existe un système d'astreinte de médecine qui permet aux patients de contacter un médecin via le SAMU ou au 116 117. Il s'agit en fait de l'extension du principe de permanence des soins qui opère déjà la nuit (entre 20H00 et 6h00) et le week-end à partir du samedi midi.