Pourquoi la Haute-Garonne a-t-elle le plus grand nombre de patients en réanimation d'Occitanie ?

Les statistiques sont formelles. Au soir du lundi 13 avril, il y avait 92 patients atteints par la Covid-19 en réanimation en Haute-Garonne, contre 57 dans l'Hérault, deuxième département le plus concerné en Occitanie. Est-ce le signe que l'épidémie progresse vers l'ouest et que le nombre de malade continue d'augmenter dans le département ? "Non", répond Vincent Bounes, directeur du SAMU 31, "le confinement est efficace". Le nombre de patients en réanimation _"baisse lentement_, un ou deux par jour, mais il baisse", assure-t-il.

Si la Haute-Garonne a beaucoup plus de patients en réanimation que les autres, c'est surtout que la capacité d'accueil dans le département est plus élevée. Les malades sont répartis équitablement pour que le taux d'occupation soit à peu près le même dans l'ensemble des établissements. Plus de lits disponibles, cela entraîne donc plus de patients, "sans oublier les 30 venus du Grand Est que nous avons pris en charge", précise Vincent Bounes.