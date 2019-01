Pourquoi la lecture est-elle une source de bien-être?

Yonne, France

Pourquoi lire quotidiennement, est-il bon pour la santé?

La lecture, c'est un moyen de s'évader, de se focaliser sur autre chose, d'oublier pendant un instant son quotidien. C'est donc un antistress efficace. Une étude, datant de 2009, de chercheurs de l'université du Sussex au Royaume Uni explique qu'au bout de 6 minutes de lecture, la tension musculaire est réduite de 68%. D'ailleurs aux Etats-Unis, des bibliothérapeutes rédigent des ordonnances littéraires à leurs patients pour lutter contre la déprime ou réduire leur stress.

Plus intéressant encore, lire régulièrement permettrait de vivre plus vieux. Des chercheurs américains, de l'université de Yale qui ont étudié la chose pendant 12 ans, ont constaté qu'en passant plus de 3h30 par semaine à lire, on vivait en moyenne deux ans de plus.

Quels sont les bienfaits pour notre cerveau quand on lit?

la lecture est un très bon stimulant qui nous aide à entretenir nos capacités intellectuelles: la mémoire, l'attention et la concentration. En dévorant des livres, on travaille aussi évidemment notre expression et notre vocabulaire. On développe un esprit d'analyse en jugeant ce qu'on lit. On est aussi plus attentif aux autres. Les histoires nous permettent de nous identifier aux personnages, de nous mettre à leur place, d'entrer dans leur peau et d'avoir finalement plus d'empathie vis à vis de nos semblables. Ça marche en tout cas auprès des enfants. Une étude de 2014 sur des élèves de CM2 a démontré que les gamins qui lisaient "Harry Potter" étaient plus tolérants avec les minorités.

Comment donner justement à nos enfants le goût de lire?

En les familiarisant de bonne heure avec les livres, en leur lisant des histoires. Ensuite quand ils grandissent, il ne faut pas faire de la lecture une obligation ou une corvée. L'apprentissage est parfois difficile alors pour leur donner confiance, aux Etats-Unis, certaines bibliothèques organisent des séances de lecture avec des chiens. Des enfants qui pourraient avoir peur de lire à voix haute, d’être repris ou corriger par leurs parents quand ils buttent sur les mots, déchiffrent leur histoire à des animaux dressés pour être attentifs, qui ne les interrompent jamais.