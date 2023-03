Pourquoi la maternité de Landerneau risque-t-elle de fermer, même provisoirement ?

À Landerneau, la maternité pourrait fermer dès le mois d'avril. Personnel et élus s'inquiètent, et mettent en cause la stricte application de la loi Rist. Patrick Leclerc, maire de Landerneau et président du conseil de surveillance de l'hôpital, explique ses craintes ce jeudi sur France Bleu Breizh Izel.

France Bleu Breizh Izel : Quel est le rapport entre cette loi et la maternité de Landerneau ?

Patrick Leclerc : C'est un problème qui est relativement complexe, qui découle aussi de problèmes de démographie médicale, de l'état de santé de notre système de santé, avec le rapport de l'Académie de médecine, qui aurait mieux fait de rester dans un tiroir.

Il y a aussi la loi Rist qui va être appliquée à partir du mois prochain. Elle va avoir des conséquences en termes d'effectifs puisque beaucoup d'intérimaires s'interrogent aujourd'hui quant à leur positionnement sur le planning. Ce sera valable pour l'hôpital de Landerneau, mais c'est valable pour tous les hôpitaux nationaux.

On risque d'avoir, à partir du mois d'avril, beaucoup de fermetures de blocs, de certains services dans les hôpitaux français. Nous avons le risque, puisqu'on est en déficit d'anesthésistes, d'avoir la maternité qui ne sera pas couverte 24/24h. La maternité risque de ne pas pouvoir, au moins à court terme, assurer la sécurité des patients

Et déjà, vous n'avez pas assez d'anesthésistes pour l'hôpital de Landerneau ?

L'hôpital de Landerneau, c'est à peu près trois équivalents temps pleins d'anesthésistes pour assurer 24h/24. Ces trois équivalents temps pleins sont ventilés sur une dizaine d'anesthésistes avec trois titulaires. Le reste, ce sont des intérimaires qui font une journée par mois ou par semaine. Notre anesthésiste principal, à 80 % sur l'hôpital de Landerneau, va partir à la retraite. Cela met à mal l'équilibre et la résolution du planning. Manque de chance, ce départ en retraite intervient juste au moment où la loi Rist va s'appliquer. Aujourd'hui, on n'arrive pas à combler les trous du planning.

Sur le fond, la loi Rist doit plafonner les tarifs de l'intérim, parce que c'est des centaines d'euros par garde, pour certains des intérimaires. Mais au final, elle a des conséquences délétères puisqu'il n'y a plus personne qui voudra venir ?

L'esprit de la loi était évidemment d'essayer de réguler ces intérimaires. Il y a des intérimaires (pas forcément à l'hôpital de Landerneau) qui font un peu jouer la surenchère. Ce qui fait que l'hôpital public est obligé de mettre des moyens importants pour pouvoir combler les déficits de démographie médicale. L'application stricte de cette loi Rist à partir du mois d'avril, fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bras de fer entre l'Agence régionale de santé (ARS) et les intérimaires. Chacun s'observe. Sauf qu'entre les deux, il y a des patients, il y a des hôpitaux, il y a la sécurité, il y a des populations et donc on doit prendre des mesures pour assurer la sécurité maximum.

Qu'est ce que vous répond l'Agence régionale de santé, l'ARS ?

Aujourd'hui, la difficulté, c'est l'application de la loi Rist. Ils n'ont pas la main sur les intérimaires. Mon souhait, c'est évidemment qu'on trouve une solution avant début avril ou qu'au pire que ce soit une fermeture temporaire de quelques semaines, le temps que l'on arrive à retrouver un planning normal.

Et l'ARS ne l'exclut pas ?

L'ARS n'exclut rien. Elle souhaite qu'il y ait une sécurité proposée aux patientes. Il y a un problème de démographie médicale. Aujourd'hui, il manque des anesthésistes en France, il y a une loi du marché qui fait que pour les intérimaires, c'est au plus offrant. C'est valable pour tous les métiers de la santé, une mauvaise anticipation du besoin d'anesthésistes ou de professionnels. L'offre et la demande ne correspondent pas, cela cause un déficit de personnel dans de nombreux hôpitaux. Et je parle de Landerneau parce que je suis concerné. Mais il y aura beaucoup d'hôpitaux concernés à partir du mois d'avril.

