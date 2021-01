Pourquoi la Moselle est concernée par le couvre-feu à 18h et pas le Haut-Rhin par exemple ?

Alors que la Moselle fait partie des 15 départements concernés par la mesure d'avancement du couvre-feu à 18h, les critères qui l'ont fait basculer n'étaient jusqu'à présent pas très clairs. On a d'abord parlé des départements dont le taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants - mais ce n'est pas le cas en Moselle.

Ensuite, on a évoqué un seuil de 200 cas pour 100.000 habitants, en population générale et pour les plus de 65 ans.Là, c'est le cas : selon les derniers chiffres, la Moselle affiche un taux d'incidence d'environ 205 cas pour 100.000 habitants, et 207 pour les plus de 65 ans. Sauf que le Haut-Rhin, par exemple, qui a finalement échappé à l'avancement du couvre-feu, affiche un taux d'incidence sensiblement identique en population générale, et un taux pour les seniors... de 245 cas pour 100.000 habitants.

Plusieurs critères : taux d'incidence, pression hospitalière, circulation en EHPAD

Mais promis, il ne s'agit pas d'un traitement de faveur pour les Alsaciens. Lamia Himer, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé pour la Moselle, explique : "effectivement, le taux d'incidence était le premier critère, mais on a regardé ensuite la pression sur le système hospitalier, qui est plus forte en Moselle qu'en Alsace, et également la circulation en EHPAD, qui est très active".

Pourtant, selon les chiffres du gouvernement, le taux d'occupation des lits en réanimation par des malades Covid est de 66% en Moselle, contre 77% pour le Haut-Rhin. Mais si on ajoute les malades non-covid, les services de réanimation mosellans sont quasiment à saturation.