Pourquoi le CHU de Poitiers a-t-il attendu le mois de mai pour lever l'obligation du port du masque ?

Le masque n'est obligatoire au CHU de Poitiers depuis lundi 15 mai, sur les cinq sites, sauf dans les services et les cas où il l'était avant la pandémie de Covid. Cette décision est motivée, selon la direction, par la diminution des cas de Covid. Cependant, elle a déjà été prise dans les hôpitaux des Deux Sèvres, depuis le 21 mars au CH Nord Deux-Sèvres (soit les trois sites de Bressuire, Thouars et Parthenay) et depuis la fin du mois de février au CH de Niort.

Le taux d'incidence de Covid est pourtant plus important dans les Deux-Sèvres (49 cas pour 100.000 habitants) que dans la Vienne (38 pour 100.000) lors du dernier relevé de l'agence régional de santé (ARS), soit durant la dernière semaine d'avril. Lorsque les centres hospitaliers des Deux Sèvres ont décidé d'enlever le masque, le virus circulait de la même façon dans les deux départements.

La crainte des arrêts maladie face au taux d'absentéisme

Comment expliquer ce délai de deux mois au CHU de Poitiers ? Selon le CNI, un syndicat représentatif des professionnels de santé, faire durer l'obligation de porter le masque permettait d'éviter les arrêts maladie, notamment liés à des grippes. "Vu le taux d'absentéisme que l'on a dans nos services, c'était la crainte d'avoir des arrêts maladie en lien avec des infections respiratoires. Je pense qu'ils ont voulu peut-être se prémunir de cela pour essayer de maintenir le maximum d'agents en poste", avance Sandrine Bouichou, la présidente du syndicat au CHU de Poitiers, qui demandait cette décision depuis plusieurs semaines.

Selon Catherine Tardy directrice des usagers, risques et qualité, le CHU attendait en réalité "les dernières recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, qui sont parues le 9 mai dernier et qui effectivement, confirment la baisse du taux d'incidence. Ça a été véritablement par rapport au taux d'incidence et pas par rapport à l'argument que vous a indiqué le syndicat."

De retour d'ici le mois de novembre ?

La direction du CHU de Poitiers envisage déjà la possibilité du retour du masque obligatoire à l'automne prochain, en fonction de la situation épidémique, "alors qu'on n'a pas de notion que le Covid va flamber à nouveau l'hiver prochain", pointe Sandrine Bouichou. Mais c'est plus pour se prémunir des infections saisonnières, comme comme la grippe par exemple, pour protéger le personnel."