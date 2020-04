Pourquoi le coronavirus tue moins en Provence-Alpes-Côte d'Azur

En France, le taux moyen de mortalité du Covid-19 à l’hôpital est de 10 morts pour 100.000 habitants. Le Haut-Rhin arrive en tête de ce triste palmarès avec un taux effrayant de 69 personnes tuées par le coronavirus, toujours pour 100.000 habitants. Très très loin derrière : le département des Bouches-du-Rhône avec un taux inférieur à 7. Le Var et les Alpes Maritimes affichent un taux de mortalité de 4,5 pour 100.000 habitants et moins de 3 pour le Vaucluse.

Dépistage et traitement plus fréquents

Selon le fondateur du Guide Santé (qui publie l'étude), le docteur Jean-Pascal Del Bano, si la région PACA s’en sort mieux que la moyenne, c’est grâce à "l’excellente prise en charge dans les hôpitaux et grâce au protocole mis en place par le professeur Raoult à l’IHU de Marseille : dépistage à grande échelle et traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine."

Le pic de l’épidémie n’est certes pas encore atteint en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais selon le docteur Del Bano, "notre région n’atteindra jamais les pics de mortalité enregistrés dans le Grand-Est ou en région parisienne."