Pourquoi le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel lance un appel à des volontaires ?

Les hôpitaux d'Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët administrent depuis ce lundi les vaccins Moderna et AstraZeneca en plus du vaccin Pfizer, alors pour répondre à la demande de plus en plus forte, la direction lance un appel à des volontaires. Des renforts comme des médecins ou des infirmiers en activité, libéraux ou en retraite. Car la cadence s'est accélérée avec la seconde injection. Il y a parfois jusqu'à 42 rendez-vous en une demi-journée. L'établissement cherche donc une quinzaine de personnes pour épauler ses personnels dans les trois centres de vaccination déployés dans le sud-Manche. Eun-Ha Béasse est la DRH de l'hôpital Avranches-Granville : "on a besoin de personnel car les deux bassins de population Avranches-Granville sont très touchés par la COVID et puis on a aussi des soignants contaminés ou cas contact que l'on est obligé d'exclure du travail pour quelques journées. On recherche surtout des infirmiers et des médecins en retraite, en activité ou en libéral. Ils sont tous rémunérés et couverts par un contrat de travail. On a besoin d'un turn-over très régulier car on sait que ça va durer et qu'il y aura de la fatigue."

On essaye de faire au mieux

Les trois centres du sud-Manche (Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët) fonctionnent désormais sept jours sur sept de 9 heures à 18 heures avec un objectif de 250 personnes vaccinées par jour. Pour l'instant 8000 personnes ont été vaccinées. Ouvrir des plages vaccinales c'est bien mais il faut aussi du personnel selon Eun-Ha Béasse la DRH de l'hôpital Avranches-Granville : "On a essayé de s'adapter aux doses vaccinales que l'on reçoit. On a des plages vaccinales le soir, le samedi et parfois le dimanche. C'est parfois un peu compliqué à gérer mais ce n'est évident pour personne. On essaye de faire au mieux."

Pour apporter son aide : renfort.covid@ch-ag.fr