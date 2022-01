Pourquoi le masque est-il obligatoire dans toutes les communes de la Mayenne et sans distinction ?

Lorsque vous vous promenez dans le sud-est mayennais, le port du masque à l'extérieur est à géométrie variable. Il y a ceux qui ne sont pas encore au courant de l'arrêté préfectoral applicable dès ce mardi 4 janvier 2021, et ceux qui jugent que dans les zones les plus reculées de la Mayenne, porter le masque stricto sensu n'est pas forcément efficace pour casser les chaines de contaminations du coronavirus. C'est l'avis de Benjamin en tout cas qui habite Saint-Poix, un village de 400 habitants. "Dans une petite ville comme ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt sanitaire. L'intérêt, c'est de limiter les contacts entre les gens. Et ici, les contacts, il y en a pas" estime le jeune homme.

En revanche à Montjean, Anne-Marie devant la boulangerie pense tout le contraire et porte continuellement son masque. "Quand je conduis je l'enlève car avec mes lunettes ça fait de la buée. Mais sinon, le masque est important parce que les microbes, ils sont partout. Et pas que dans les grandes villes" s'exclame la quadragénaire. "Pour moi, c'est un peu gênant parce que j'ai des artères bouchées, donc quand je marche je suis essoufflé. Quand je vais croiser quelqu'un je change de trottoir, du coup je n'ai pas à la mettre" explique Michel un habitant de Cuillé.

Le consensus des élus

Avant de prendre son arrêté, le Préfet de la Mayenne a consulté plusieurs élus locaux lors d'une réunion : les présidents d'intercommunalités, le président du conseil départemental Olivier Richefou ou encore le président de l'Association des Maires de France Joël Balandraud. Et les élus ont milité pour une obligation généralisée, sans seuil à fixer.

Une question de cohérence pour Richard Chamaret, le président de l'Association des Maires Ruraux de la Mayenne, présent à la réunion. "Si on avait fixé un seuil aux communes de 1.000 habitants par exemple, dans une commune comme la mienne à Méral, on aurait dû porter le masque alors que si vous alliez dans des communes voisines, en extérieur, les gens n'auraient pas porté le masque. À Beaulieu-sur-Oudon ou Livré-la-Touche par exemple. En termes de lisibilité et de compréhension, ça paraîtrait quand même assez compliqué. À mon sens, la meilleure des visibilité, ce n'est pas des seuils" explique Richard Chamaret.