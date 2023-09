Pourquoi le métier numéro 1 sur Parcoursup connaît pourtant la pénurie

Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, face aux élèves.

Il n'y a pas que les bambins qui retrouvent en ce début de semaine le chemin de l'école, les étudiants aussi vont progressivement faire leur retour dans les prochains jours. Ce lundi, c'était la rentrée à l'institut des Métiers de la Santé de l'hôpital Xavier d'Arnozan à Pessac avec la présence d'une élève un peu particulière : la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo.

Une méconnaissance du métier

Elle est allée à la rencontre de tous les métiers paramédicaux au cours de cette journée. Histoire de prendre le pouls et surtout d'apporter son soutien aux troupes dans ces temps compliqués. Cette année, ils sont encore très nombreux sur la ligne de départ et pourtant, à l'arrivée, il y a toujours un manque considérable de personnels dans les établissements de santé.

Un vrai paradoxe notamment pour la formation en soins infirmiers qui reste la plus demandée sur Parcoursup. Mais pour les formatrices, Cécile et Hélène, c'est peut-être là le premier problème : "Quand les étudiants arrivent, ils ont envie d'aller au CHU car ils ont une représentation souvent limité du métier d'infirmier" pour la première. "Beaucoup de jeunes ne pensent pas à toutes les situations de soins, à toutes les émotions qui peuvent remonter. Soigner, c'est être confronté à la mort, à la souffrance", pour la seconde. Une méconnaissance du métier qui poussent certains à vite abandonner

Redorer l'image des professionnels de santé

Aïnhoa, elle, a interpellé la Ministre sur un autre frein, sa rémunération : "Ma petite soeur fait sa rentrée en première sur un bac professionnel et avec la réforme, elle sera payée 50 euros la semaine alors que moi en première année d'études supérieures, on est rémunéré 35 euros par semaine. On demande juste revalorisation par rapport au travail fourni." Une demande restée sans réponse ce lundi.

En attendant, la priorité des autorités, au-delà de réformer le système de soins, est de redorer l'image des professions de santé comme l'explique le directeur de l'institut Régis Bernard : "Il y a eu la période COVID où les personnels de santé ont été applaudis et puis on a basculé dans une forme d'hôpital bashing. Aujourd'hui, il est important de montrer que ce sont des métiers épanouissants, qu'on peut se réaliser et faire une longue carrière dans le secteur de la santé".