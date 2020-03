Pourquoi le patient décédé à Sens n'est pas le premier cas avéré de Coronavirus dans l'Yonne

Oui, vous l'avez bien entendu sur France Bleu Auxerre : la personne hospitalisée à Sens, premier cas avéré de Coronavirus dans l'Yonne, se trouve dans un état stable. Comme l'a expliqué sur notre antenne le Dr Philippe Milleret, le chef du pôle de médecine femme-mère-enfant au centre hospitalier de Sens, le patient est mis à l'isolement depuis ce week-end au sein du service pneumologie-neurologie. Un service équipé et aménagé pour faire face à l'épidémie et limiter les risques de propagation, avec un sas et un protocole sanitaire important.

Oui, vous avez aussi entendu ce mercredi matin que l'Yonne comptait son premier décès lié au Coronavirus. Et nous ne nous sommes pas trompés. Vous avez été nombreux à faire le rapprochement entre les deux cas, mais il s'agit de 2 personnes différentes. La personne décédée est une personne âgée, originaire de Seine-et-Marne, qui a été testée positive au Coronavirus après son décès. Ce qui explique que, bien qu'étant hospitalisée à Sens depuis plusieurs jours, elle n'ait pas été comptabilisée dans les cas avérés de Coronavirus.

Ne pas alimenter les rumeurs

Il faut savoir que l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté communique aux médias, chaque jour en fin de journée, un bilan sur l'ensemble de la région. Ce bilan ne donne pas de précision sur l'identité ou le profil des personnes infectées par le Coronavirus, ni sur leur lieu d'hospitalisation (ou de quatorzaine, si l'état de santé des personnes infectées est jugé compatible avec un maintien à domicile). Les hôpitaux ont aussi pour consigne de ne pas divulguer d'informations sur leurs patients. Pour ne pas alimenter les rumeurs, France Bleu Auxerre a donc choisi de ne donner que les cas avérés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté.

Benoît Jacobo, rédacteur en chef de France Bleu Auxerre