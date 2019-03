La course du cœur passe dans l'Yonne ce vendredi à Chablis et Noyers sur Serein. Une course pour sensibiliser aux dons d'organes. Les dons d’organes qui ont baissé de 5% en 2018. C'est 324 greffes de moins qu'en 2017 selon l’Agence de la biomédecine

Yonne, France

Pourquoi les dons d'organes sont en baisse en France ?

Alors c'est assez étonnant , mais une des raisons, c'est la conséquence du progrès médical.

La grande majorité des greffes, est réalisée à partir de donneurs en état de mort cérébrale. Et l'an dernier , il y en a eu 50 de moins. Ce serait grâce aux campagnes d'information sur les AVC et aussi aux progrès de la médecine. Et 50 donneurs en moins , c'est jusqu'à 200 greffes de moins. Car plusieurs organes peuvent être prélevés sur un même corps.

L'autre raison qui explique cette baisse selon l'agence de la biomédecine , c'est l'épidémie de grippe début 2018. Elle a énormément mobilisée les services de réanimation dans les hôpitaux. Avec pour conséquence, des équipes moins disponibles pour l'activité de prélèvement.

Enfin le recul du nombre de greffes n’est pas seulement lié au prélèvement sur des donneurs décédés. Le nombre de donneurs vivants a baissé de 12% l'an dernier par rapport à 2017.

Quelles sont les solutions pour enrayer cette baisse ?

L'un des moyens c'est justement d'inciter davantage de donneurs vivants à franchir le pas. Il s'agit là de dons entre proches uniquement. Une greffe de rein entre une mère et sa fille, par exemple.

En France, la part de la greffe de donneurs vivants est de 15%. C'est largement en dessous de celle observée chez beaucoup de nos voisins européens, où elle dépasse régulièrement les 30%. C'est le cas au Royaume Uni, ou encore dans les pays scandinaves .

Et puis l'agence poursuit évidemment les campagnes d'informations et notamment auprès des jeunes, avec plusieurs clips réalisés ces dernières années. Dans l'Yonne l'Adot 89 (l'(association des donneurs d'organes et de tissus) se rend dans les collèges et les lycées. Mais qu'on soit jeunes ou pas, le mieux, c'est que les choses soient plus claires si un malheur arrive. Si on ne souhaite pas donner ses organes après sa mort, il faut aussi le dire. Et le plus simple c'est de s'inscrire de son vivant sur le registre national des refus.

Combien de temps faut-il attendre pour recevoir un organe ?

Chaque année en France plus de 20 000 personnes sont dans l’attente d’un greffon. Il faut entre 1 et 5 ans pour recevoir un rein. On a comptabilisé plus de 3 500 transplantations rénales l'an dernier.

Pour une greffe du cœur, l'attente est moins longue : un an en moyenne. Il y en a eu 450 en 2018. Et concernant le cœur, pour les patients les plus gravement malades, il y a la possibilité de les inscrire sur une liste prioritaire nationale. Ce qui en général réduit le temps d'attente.

Enfin entre le prélèvement et la greffe proprement dite , la contrainte c'est le temps . Il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 24 à 36 heures pour un rein. Ces délais sont des moyennes qui dépendent de l'état de l'organe.