Pourquoi les médecins généraliste de Drôme et d'Ardèche font une grève qui ne se voit pas ?

Cette grève est en cours depuis début janvier, mais aucun patient ne s'en est rendu compte. C'est la grève de la permanence des soins. Elle ne pèse que sur les autorités : préfectures, ARS et forces de l'ordre. Et c'est bien le but recherché par les médecins grévistes.