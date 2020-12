Pourquoi les personnes âgées des maisons de retraite refusent pour beaucoup de passer les fêtes en famille ?

Les visites hors des EHPAD étaient interdites depuis le mois de mars alors quand le gouvernement a allégé les mesures sanitaires et autorisé les résidents à sortir pour passer les fêtes de Noël en famille, on a pensé que cela allait en soulager plus d'un. Et bien non. Dans la Manche très peu de personnes âgées ont manifesté l'envie de sortir et pour cause selon Guillaume Bernard le directeur de la Maison de Retraite René Schmitt à Cherbourg qui compte 76 résidents : "nous on a 4 jours de sorties exceptionnelles les 24,25, 31 et 1er de l'an mais jusqu'ici 3 résidents se sont manifestés. Les conditions sont très strictes : test recommandé pour les familles, tests au départ et au retour pour les résident et la punition 7 jours de confinement total dans la chambre sans participer aux activités ni au repas en commun". De quoi en dissuader plus d'un.

7 jours d'isolement pour 2 heures en famille...

Les sorties en famille ne seront pas sans risques de contamination ce qui inquiète beaucoup les personnels des maisons de retraite. Alors des consignes ont été envoyées la semaine dernière aux familles des résidents du Petit Versailles normand à Valognes. Laure Da Graça est la directrice " pour nous aussi le protocole sera très strict avec ces fameux 7 jours à l'isolement. Les familles devront aussi signer une charte. Et effectuer un test PCR 72 heures avant de voir papy ou mamie. Chez moi aucun résident n'en a fait la demande. Je comprends la frustration des familles qui ne savent pas si ce sera le dernier Noël peut-être de la personne âgée mais nous on se bat depuis le mois de mars et on ne voudrait pas que tout soit mis à terre pour 2 heures de visites. Il faut réfléchir." Et oui car une fois en famille il sera très difficile on le sait de garder ses distances ou de faire un bisou à papy ou mamie.