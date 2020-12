Pourquoi les traditionnelles maladies hivernales sont-elles absentes cette année ?

Et si le COVID éclipsait toutes les autres maladies hivernales ? La question est posée alors que a grippe, la gastro-entérite ou la bronchiolite sont quasi absentes cette année.

La grippe, la gastro-entérite ou la bronchiolite, principales maladies hivernales, sont aux abonnées absentes cette année avec très peu de cas dans les cabinets médicaux et aux urgences. Des pathologies habituellement très répandues au mois de décembre mais qui en raison des gestes barrières anti-covid sont cette année quasi inexistantes. Les explications du docteur Frédéric Bastian, président d'SOS Médecins dans la Manche "aujourd'hui il y a le port du masque, le lavage des mains, la distanciation et ça ça diminue de façon fort significative grippe, la gastro-entérite ou la bronchiolite." Mais attention on a déjà vu des épidémies de grippe par exemple très tardive rien ne dit qu'elle sera donc absente tout l'hiver.