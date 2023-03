Pourquoi les urgences de Briey fonctionneront en mode dégradé la nuit à partir de lundi ?

Entre 20h et 8h du matin, à partir de lundi, l'accès aux urgences va être restreints à l'hôpital de Briey (Meurthe-et-Moselle). Cette réorganisation est une conséquence de la Loi Rist, qui entre en vigueur ce lundi, et qui prévoit de limiter les rémunérations des médecins intérimaires. Certains médecins ne veulent pas travailler pour la somme prévue dans la loi, et refusent donc de signer des contrats, ce qui fait des trous dans les tableaux de services.

Seules les urgences vitales prises en charge

Pour l'instant, on ne parle pas de fermeture de service à Briey, mais il n'y aura pas assez de soignants pour assurer le fonctionnement normal des urgences à compter de lundi.

Concretement, les urgences vitales seront prises en charge, mais les autres patients seront invités à se rendre à l'hôpital de Thionville. Dans tous les cas, les patients doivent se tourner vers leur médecin traitant ou appeler le 15 avant de se rendre à l'hopital.

Ne pas encombrer les urgences de Thionville

Même si la situation est meilleure au CHR Metz-Thionville, qui fonctionne normalement, les mosellans sont incités à appeler Médigarde ou le Samu avant de se rendre aux urgences qui feront face à un afflux de patients avec les prises en charge des urgences du Pays-Haut.