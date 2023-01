Pourquoi on ne tient pas nos résolutions ?

Chaque année c'est la même chose "allez je me mets au sport ou cette fois c'est certain j'arrête et fumer"...et après 1 mois pour les plus téméraires, les résolutions sont déjà oubliées....

Comment faire pour aller au bout des choses ? D'après une étude il faudrait 66 jours pour prendre une nouvelle habitude...comment ne pas perdre la motivation ? retrouver l'envie ? ⓘ Publicité Delphine Py, Psychologue, spécialisée en thérapies cognitives et comportementales. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !